Csúnya képet fest az inflációról az MNB gyorsértékelése

Februárban 5,6%-os volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen a szakértők arra számítottak, hogy a januári (nagy negatív meglepetést okozó) 5,5%-os infláció 5,3%-ra mérséklődik, tehát újból kellemetlen meglepetést okozott az adat. Februárban 5,6%-os volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen a szakértők arra számítottak, hogy a januári (nagy negatív meglepetést okozó) 5,5%-os infláció 5,3%-ra mérséklődik, tehát újból kellemetlen meglepetést okozott az adat.

A Magyar Nemzeti Bank az adat megjelenése kapcsán kiadott szokásos gyorsértékelésében megállapítja, hogy az éves bázisú fogyasztóiár-index és a maginfláció emelkedéséhez a termékkörök többsége hozzájárult, amit a fogyasztói árindex esetében az üzemanyagok dezinflációja részben ellensúlyozott.

A tartósabb inflációs tendenciákat megragadó, éves bázison számított jegybanki mutatók emelkedtek.

A ritkán változó árú termékek inflációja és a feldolgozott élelmiszerek nélkül számított maginfláció is 5,8 százalékon alakult.

A magas árnyomást az MNB is azonosította, megállapítása szerint a februári átárazások mértéke az iparcikkek, a piaci szolgáltatások és az élelmiszerek esetében is a historikus átlag felett alakult. Így az előző hónaphoz viszonyított általános áremelkedés mértéke az infláció és a maginfláció esetében is erőteljesebb a historikus átlagnál.

A jegybanki értékelésből kiderül, hogy az élelmisterinflációt az éttermi étkezés jelentős drágulása is hajtja. Az MNB besorolása szerinti élelmiszerek inflációja 6,7 százalékra emelkedett, a termékkörön belül a feldolgozatlan élelmiszerek 7,0, a feldolgozott élelmiszerek 6,6 százalékkal drágultak éves összevetésben. A KSH adatközlése szerint 7,1 százalékkal növekedtek az élelmiszerárak, amelybe beletartoznak az éttermi étkezések 8,3 százalékkal emelkedő árai is.

A lakossági inflációs várakozások a tavalyi év második felében történő emelkedés hatására továbbra is magas szinten tartózkodnak - állapítják meg a jegybank szakértői. Emelkedett azon válaszadók részaránya, akik arra számítanak, hogy az árak előretekintve a jelenleginél gyorsabb ütemben emelkednek. A szolgáltatásokra és a kiskereskedelmi értékesítési árakra vonatkozó vállalati árvárakozások februárban tovább emelkedtek. A vállalati várakozások október óta emelkedő trendet mutatnak.

