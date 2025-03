Fico eltitkolt villája miatt áll a bál Szlovákiában – kormányválság lehet a vége

Horvát lapok kezdtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök állítólagos eltitkolt luxusvillájáról írni. A kormányfő tagad, Igor Matovič korábbi miniszterelnök, ellenzéki pártvezető már maga kezdett nyomozni az ügyben, míg más pártok vezetői egyből Fico lemondását követelik.

A horvát sajtó szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök egy telket birtokol a dalmáciai Ražanj faluban, ahol már építkezés is zajlik. Az ügy először a Šibenik regionális lapban jelent meg február 21-én, majd a Večernji list is megerősítette az állítást hétfőn, amikor „luxus üdülőközpontként” írta le az állítólagos épülő ingatlant – számolt be a Paraméter.

A Večernji list szerint két forrás is alátámasztja az információt: Ivo Mikuličin újságíró és Blaž Deković nyugdíjazott mérnök.

A nyilvánosan elérhető dokumentumokban azonban nem találtak bizonyítékot arra, hogy Fico hivatalos építési engedéllyel rendelkezne.

A szlovák sajtó is gyorsan rákapott a történetre: a Nový Čas információi szerint Fico tavaly nyáron éppen ebben a faluban nyaralt, ahol egy olvasó lefotózta, ahogy felszáll a helyi kompra. Az ellenzéki Demokrati párt azt állítja, hogy Fico nyaralásának valódi célja egy ingatlanvásárlás volt, és erre bizonyíték lehet, hogy a nyaralás során egy ingatlanügyekben jártas vállalkozónő is elkísérte.

A Demokrati szerint több Smerhez köthető politikusnak is van ingatlana a térségben, köztük Monika Beňová EP-képviselőnek és Anton Stredák parlamenti képviselő feleségének.

Fico határozottan tagadja a vádakat, és Facebook-bejegyzésben reagált a hírekre: „Ha Horvátországban építenék házat, azt nyugodtan beismerném. Több száz szlovák politikus rendelkezik ott ingatlannal.” Azt állítja, hogy a földhivatali nyilvántartásban bárki ellenőrizheti, hogy nincs horvátországi tulajdona.

A kormányfő szerint a vádak „ugyanannyit érnek, mint a belize-i bankszámlám vagy a hanoi nyaralásom – amelyek soha nem léteztek [történtek meg]”.

Az ügy politikai síkon is folytatódik: Igor Matovič, a Slovensko mozgalom vezetője közölte, hogy személyesen megy Horvátországba utánajárni az ügynek. Matovič azt ígérte, hogy Ražanjból jelentkezik be élő videóval, és ott deríti ki, hogy valóban épül-e egy luxusvilla Fico számára. Közben több ellenzéki párt már lemondásra szólította fel Robert Ficót.

