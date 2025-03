2025: ez itt az új világ kezdete? A vámháború piacokra gyakorolt következményeivel, illetve a kiújuló globális versennyel foglalkozunk következő Signature befektetői klubunkon.

Nicolas Hieronimus, a szépségipari óriásvállalat vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem aggódik különösebben a Fehér Ház által bevezetett vámok hatása miatt, mivel a cég az amerikai piacon értékesített termékeinek többségét helyben gyártja. Ugyanakkor néhány luxustermékük, például a parfümök, továbbra is Európából érkeznek.

"Jelenleg nincs vám erre a termékkategóriára" - mondta Hieronimus.

Ha mégis bevezetnének ilyet, megtaláljuk a megoldást. Van árazási mozgásterünk, és az erős dollár árfolyama is segít.

Hozzátette, hogy a vámok kezelhetők maradnak, "amíg nem alakul ki egy globális szemet szemért helyzet".

A L'Oreal, amely olyan márkák tulajdonosa, mint a Maybelline, a Garnier és a La Roche-Posay, összességében jól teljesített 2024-ben az általuk "normalizálódó szépségipari piacnak" nevezett környezetben. Az utolsó negyedévben azonban elmaradt a várakozásoktól, amikor az összehasonlítható értékesítés csak 2,5%-kal nőtt, ami lassulást jelent az előző negyedévhez képest.

Az amerikai piac gyenge negyedik negyedéves teljesítménye nem tudta ellensúlyozni a kínai piac folyamatos visszaesését. Hieronimus azonban optimista az észak-amerikai növekedési kilátásokat illetően.

Európában továbbra is erős a vállalat teljesítménye, a régió volt a legnagyobb növekedési hozzájáruló tavaly, 8,2%-os összehasonlítható értékesítés-növekedéssel. Hieronimus szerint azonban az EU túlságosan a szabályozásra koncentrál az innováció helyett.

A kínai piac, amely évekig a L'Oreal és más luxusmárkák növekedési motorja volt, számos tényező miatt visszaesett, köztük a korrupció elleni fellépés, a Covid-19 járvány, az inflációs nyomás és a lassuló belföldi kereslet miatt. A vezérigazgató szerint 2025-ben sem várható jelentős javulás Kínában, de hosszabb távon bizakodó.

A L'Oreal, amely bevétel és piaci kapitalizáció alapján is a világ legnagyobb szépségipari vállalata, több fronton is növekvő versennyel néz szembe. A nagy luxuscsoportok, mint a Hermes vagy a Kering saját szépségápolási divíziókat indítanak, miközben kisebb, közösségi médiában jártas startupok is megjelennek a piacon.

Címlapkép forrása: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images