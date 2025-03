Nagy Márton bejelentette: márciusban 9-10% az élelmiszerinfláció, ezért kell az árrésstop

Nagy Márton egy keddi háttérbeszélgetésen ismertette a délelőtt bejelentett árrésstop részleteit. Hangsúlyozta: az árrésstop intézkedés hatása az áprilisi inflációban jelenik meg leghamarabb, amit májusban közöl a KSH. A lépés március 17-én lép hatályba és május 31-ig tart jelen állás szerint. Várakozásaik szerint a lépés hatására 2 százalékponttal csökkenhet az élelmiszerinfláció, ami márciusban már 9-10% körül van a miniszter ismertetése szerint. Ha ez nem következik be áprilisra, akkor keményebben lép fel a Nemzetgazdasági Minisztérium, és jöhet az árstop alkalmazása, ugyanezen termékkörökre vonatkozóan.

30 termékkör, a helyettesítő termékek is lefedve

Nagy Márton azzal kezdte a háttérbeszélgetést, hogy ismertette az árrésstop hatálya alá eső 30 termékkört. Ezek a következők:

csirkemell,

csirkecomb,

csirke farhát,

csirke szárny,

egész csirke,

pulykamell,

UHT tej (1,5% zsír),

UHT tej (2,8% zsír),

ESL tej (1,5% zsír),

ESL tej (2,8% zsír),

étolaj,

margarin,

sertészsír,

vaj,

finomliszt,

rétesliszt,

késői burgonya,

kristálycukor,

sertéscomb,

sertéskaraj,

sertésoldalas,

sertéstarja,

tojás,

tejföl,

trappista,

tehéntúró,

natúr joghurt,

gyümölcs joghurt,

fokhagyma,

párizsi.

A miniszter felidézte, hogy a kormány korábban döntött arról, hogy az élelmiszerinfláció ellen három lépcsőből álló lépéssorozattal veszi fel a harcot. Ennek első lépcsője volt a kiskereskedelmi láncok által önként vállalt árcsökkentések. Megismételte most a miniszter a szombaton már ismertetett kijelentését: 6 nagy kiskereskedelmi üzletlánctól 2 esetében kaptak értékelhető önkéntes árcsökkentési javaslatot, vagyis a kormány értékelése szerint összességében elégtelen volt az árcsökkentési ajánlat, ezért lép életbe a kormány intézkedéssorozatának második lépcsője, az árrésstop.

Annak érdekében, hogy erősebb árcsökkenést tudjunk elérni, nem tudunk a korábban bejelentett első lépésnél maradni, a második lépcsőre kellett lépni, ez pedig az árrésstop.

A kereskedelmi árrés korlátozásáról van szó. Ezt úgy kell értelmezni, hogy semmilyen árrés nem emelkedhet az érintett termékek esetén, ami pedig 10% felett van, az 10% alá kell kerüljön

- hangsúlyozta a tárcavezető.

A kormány szerint ekkora lesz az árleszorító hatás

Ez a kiskereskedelemben elérhető élelmiszerek egynegyedét fedi le. Ezek termékkörök, 30-nál több élelmiszerről beszélünk - mondta a miniszter.

A teljes inflációs kosárban 6%-os részt képviselnek ezek a termékkörök. Sokkal nagyobb hányadát érinti ez az élelmiszerkosárnak, mint korábban az árstop - tette hozzá. 10-15%-kal csökken az intézkedés nyomán ennek a kosárnak az ára,

az élelmiszerinflációt pedig 2 százalékponttal lehozhatja

- ismertette a kormány várakozásait a miniszter.

A backmarginnal csökkentett beszerzési árra vonatkozik az árrésstop, a minisztérium az alacsonyabb beszerzési árat veszi figyelembe és arra vetül az árrésstop - ismertette Gerlaki Bence államtitkár. A tényleges árat veszi figyelembe a kormány, amikor a termék beérkezik a boltba - mondta az államtitkár. A beszerzési árak meghatározásánál figyelembe veszik a különböző háttérmegállapodásokat, egyedi kedvezményeket, amiket a nagykereskedők, beszállítók adnak a kiskereskedőknek - fejtette ki a miniszter.

Márciusban még tovább gyorsult az élelmiszerinfláció

Márciusban a nagyfrekvenciás adatok azt mutatják, hogy 9-10%-os élelmiszerinfláció valósult meg ebben a hónapban

- fejtette ki. "Ezt a márciusi áremelkedést már nem tudja a kormány és az intézkedése befolyásolni, a mostani bejelentés hatása áprilisban várható, amit a KSH májusban tesz közzé" - tette hozzá. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, amit a Portfolio már a délelőtti cikk kapcsán kiemelt: a március 17-től életbe lépő intézkedést a márciusi árstatisztika csak nagyon kis részben fogja tudni megragadni, a KSH megfigyelési időszaka ugyanis minden hónap 20. napjáig tart.

"Ezért nem is kell a márciusi inflációs adatban ennek az intézkedésnek a hatását keresni" - húzta alá a miniszter. Mivel az áprilisi inflációs adat május közepén jelenik meg, majd ez alapján lehet értékelni az intézkedés eredményét,

Emiatt az intézkedés hatálya május végéig tart első körben, május 31-ig - ismertette.

Ha a beszállítói ár lefelé megy, akkor lefelé megy az ár és az erre rakódó megadott árrés, ha felfelé megy a beszállítói ár, akkor felfelé megy az ár és a megadott árrés - fűzte hozzá.

Nem csak árrésstop intézkedés ez

Jövő héten folytatódnak az egyeztetések, és a beszállítókat fogjuk ármérséklésre kérni - mondta.

Csirkecomb: 20%, csirkeszárny: 40%, sertészsír: 40%, tehéntúr: 70%, joghurt: 70-80%, párizsi: 20% - ismertette az NGM által számolt felár mértékeket a miniszter. Egy-egy termékkörön belül a saját márkás termékek sokszor 10% alatti árrés mellett forognak, a brandelt termékek felára, árrése sokkal nagyobb - jegyezte meg. Árcsökkenés ezen utóbbi termékeknél vár főként a miniszter.

A kormány szabályozni fogja a saját márkás és brandtermékek polcon megfigyelt arányát. Mert a kereskedők úgy akarják majd csökkenteni a veszteségeiket, hogy kevésbé rakja szem elé a brandtermékeket - vetítette előre Nagy Márton. De a hatóság ezt is figyelni fogja.

Lesznek készletezési szabályok is - jegyezte meg, vagyis az árrésstopot kiegészítik bizonyos intézkedések, a szabályok betartatása érdekében.

Ez már egy akkora termékkör, ahol a helyettesítő termékek is az intézkedés hatálya alatt vannak - válaszolta Nagy Márton arra a kérdésre, hogy mivel éri el a kormány hogy más termékek árrésének emelésével nem kompenzálják veszteségeiket a kereskedők.

Ellenőrzések lesznek, a kereskedelmi hatóság ki fog vonulni - vetítette előre.

A nagyon kicsikre nem vonatkozik az árrésstop

A 2023. évi értékesítés nettó árbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot, akkor vonatkozik rá a szabályozás. És fő tevékenysége az élelmiszer kiskereskedelem, 4711-es TEÁOR alatt - tisztázta Gerlaki Bence.

A referenciapont: a januári átlagárak szintje, ehhez képest legfeljebb 10% lehet az árrés az érintett termékkörök esetében.

Ha nem valósulnak meg a kormányzat számításai, és nem csökken az élelmiszerinfláció 9-10%-ról 7-8%-ra áprilisra, akkor a kormány kész meghosszabbítani az intézkedés hatályát, vagy erősebbet lép és jön az árstop - vetítette előre a tárcavezető.

Gerlaki Bence tisztázta azt is, hogy a hatóság ellenőrzéseket folytathat, bírságolhat, valamint lehetősége van az egység bezáratására.

Egyébként a teljes infláció márciusban 5% körüli szintre csökkenhet - ismertette Nagy Márton. Áprilisban várható, hogy végre az élelmiszerinfláció mértéke is csökenhet. Év végére lehet 4% körül az éves infláció.

Romániában látunk ilyet, Észak-Makedóniában látunk ilyet, a lettek tervezik és a gögörök próbálkoztak ilyen lépéssel - hangzott el az eseményen.

Arra a kérdésünkre, hogy a beszállítói ár emelkedését is magával vonhatja az intézkedés, Nagy Márton kifejtette: senki sem érdekelt ebben, a kereskedők egy ilyen esetben keresletcsökkenéssel néznének szembe. A kiskereskedő úgy tud gyorsabban kijönni az intézkedés hatálya alól, ha betartja az intézkedéseket, és ezáltal a beszállítókat is kordában tartja - magyarázta a miniszter. Gerlaki Bence ezen a ponton annyit tette hozzá, hogy nem véletlen, hogy a beszállítókkal is folyamatosan egyeztetnek és egyeztetni fognak.

Nagy Márton szerint a kormány mindenképpen el akarja kerülni a hatósági árak bevzetését.

Együttműködni akarunk a piaccal az árrés-korlátozási lépéssel, és adtunk időt a kereskedőknek, ezért nem tettünk egy brutális lépést már most - érzékeltette Nagy Márton.

Az érintett termékek árának alakulását az online árfigyelőből már jövő hétfőn látni fogjuk, a NAV adataiból pedig hetes adatokat látnak, már szombaton, március 22-én - válaszolta Gerlaki Bence, aki szerint az intézkedés hatására már jövő hétfőn csökkenhet ezeknek a termékeknek az ára. Vagyis a fogyasztóknak a boltokban már találkozniuk kell az alacsonyabb árakkal a boltok polcain.

Azt is ismertették, hogy a kereskedők elmondása szerint az érintett termékek iránti kereslet 15%-kal is emelkedhet.

A részletszabályok várhatóan már 1-2 napon belül kihirdetésre kerülnek a Magyar Közlönyben.

