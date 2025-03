Kizsákmányolt majmok miatt lépett egy boltlánc

A brit áruházlánc ezentúl a Merit Food Products nevű díjnyertes thai cégtől szerzi be termékeit, amelyről a Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) Asia állatvédő szervezet igazolta, hogy nem alkalmaz majmokat a termelés során.

A Peta arra kérte a szupermarketláncot, hogy ezt az irányelvet terjessze ki minden kókusztej termékre is.

Miről is van szó?



Egyes délkelet-ázsiai országokban, különösen Thaiföldön és Indonéziában, majmokat (főként makákókat) használnak a kókuszszedéshez. Ezeket az állatokat kiképzik arra, hogy felmásszanak a kókuszpálmákra, és a megfelelően érett kókuszdiókat lecsavarják a fáról. Egy jól kiképzett majom naponta több száz kókuszdiót is le tud szedni, ami lényegesen hatékonyabb, mint az emberi munka, különösen a magas fák esetében.

A kormány támogatásával?

A Peta Asia az elmúlt hat évben kiterjedt vizsgálatokat folytatott Thaiföldön, amelyek során kilenc tartományban, köztük a legnagyobb termelőknél is feltárták a kókuszszedők, közvetítők, farmok és majomkiképző létesítmények érintettségét.

A szervezet 2024 májusi vizsgálata során állatkínzást tárt fel a majom "kiképző iskolákban", amelyeket a Peta állítása szerint a thai kormány is támogat.

Az állatvédő szervezet szerint a veszélyeztetett makákó kölyköket kötelekkel és láncokkal kikötve tartják, védtelenül az extrém időjárással szemben, megfosztva őket a kényelemtől, az ingergazdag környezettől és a megfelelő szocializációtól.

Dawn Carr, a Peta vegán vállalati projektek alelnöke elmondta: Felszólítjuk a thai kormányt, hogy azonnal zárja be a visszaéléseket elkövető majom "iskolákat" és tiltsa be a majmok munkára fogását.

A Peta felszólítja a kiskereskedőket, hogy ellenőrizzék az összes beszállítói láncukat, és szüntessék be minden olyan thai kókusztej termék értékesítését, amely kapcsolatba hozható ezzel a kizsákmányoló iparággal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images