Magyarország orosz gázimportjára is hathat a friss brüsszeli döntés

Portfolio 2025. március 12. 17:49

Az Európai Bizottság ma újabb szakaszba léptette a Magyarországgal szemben tavaly nyáron megindított kötelezettségszegési eljárást, miután nem fogadta el a kormány indoklását arról, hogy miért ássa alá az Unió álláspontját az Energia Charta Egyezmény szerinti, Unión belüli választottbírósági eljárásokkal kapcsolatban, és miért nem tartja be az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatát. A Bizottság most két hónapos határidőt szabott meg a válaszadásra és a jogsértés orvoslására. Ha ez nem történik meg, akkor az Európai Bíróság elé kerülhet az ügy, ami akár hazánk orosz gázellátás folyamatára is kihathat.