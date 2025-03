Mindenki erre figyel, ha tudni akarja, mikor vegyen részvényeket

A tengerentúli nagy tőzsdei esések után mindenki a tenyerét dörzsöli, hogy mikor vegyen amerikai részvényeket. A vételi szándékokat erősíti, hogy a tengerentúli indexek a 200 napos mozgóátlagnál táncolnak, ami a múltban szép lehetőségeket teremtett. Mi azonban átnéznénk most a technikai képen és egészen máshonnan megközelítve mutatnánk meg, hogy minek kell teljesülnie ahhoz, hogy belehiggyünk a trendszerű amerikai részvénypiaci emelkedésbe.

Már közel egy hónapja folyamatosan esnek a tőzsdék. Ilyen rövid idő leforgása alatt 13%-os esés a technológiavezérelt Nasdaq 100 indexben nem tűnik egy sima korrekciónak, azaz nem olyannak, ami olyan gyorsan elmúlik, amilyen gyorsan csak jött.

Általában egy piaci esésnél fontos azonosítani, hogy milyen tényezők vezettek az eséshez. Nem csak önmagában a megértés kedvéért, hanem mert az esés vége akkor fog eljönni, ha ebben a problémában érdemi javulást láttunk.

Megmutatjuk, hogy most mi zavarja igazán a befektetőket és azt is, hogy mit kell most figyelni, ha venni akarunk részvényeket.