Bezuhant az amerikai termelői infláció

Nagyot csökkent az amerikai termelői infláció februárban, de a következő hónapokban az lesz a nagy kérdés, hogy a vámoknak mekkora hatása lesz majd. Az új munkanélküli segélykérelmek száma továbbra is nagyon alacsony.

Februárban az amerikai termelői infláció éves alapon 3,2%-kal nőtt az előző havi 3,7%-os növekedés után (várakozás: 3,3%). A termelői maginfláció 3,8%-ról 3,4%-ra csökkent (várakozás: 3,5%). Havi alapon a termelői infláció változatlan maradt, míg a termelői maginfláció 0,1%-kal csökkent.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma 220 ezer fő lett az előző heti 222 ezer fő után.

Összességében a bejövő adatok csökkenő inflációs nyomásról és továbbra is erős gazdaságról árulkodik. A termelői infláció elsősorban az energiaárak csökkenése miatt jött le, de továbbra is nagy kérdés, hogy a vámok a következő hónapokban mennyire dobják meg az inflációt. A mostani adatpontok kedvezőek, azonban a piacot most nem ez érdekli elsősorban.

A bizonytalanság az, amin szeretnének már a befektetők túl lenni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images