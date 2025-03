Az Európai Költségvetési Tanács tagja lehet Kopits György

Március 19-én az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának (ECON) tagjai nyilvános meghallgatást tartanak Pieter F. Hasekamp jelöléséről, akit az Európai Bizottság az Európai Költségvetési Tanács (EFB) elnöki posztjára javasolt.

A 2024/1263/EU rendelettel összhangban az European Fiscal Board elnökét és tagjait a Bizottság választja ki és nevezi ki, miután konzultált az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. Az EFB egy független tanácsadó testület, amely többek között az uniós költségvetési irányítási keretrendszer végrehajtásának időszerű utólagos értékelését végzi, tanácsot ad az euróövezet egésze számára megfelelő költségvetési irányvonalra vonatkozóan, és javaslatokat tesz a költségvetési keretrendszer jövőbeli fejlesztésére.

A meghallgatást követően az ECON-bizottság szavazni fog Hasekamp kinevezéséről, valamint a négy másik tag kinevezéséről:

Eckhard Janeba (német közgazdász, aki főként az adózás, a nemzetközi kereskedelem és a közpénzügyek területén kutat, a Mannheimi Egyetem professzora),

Kopits György,

Benedicta Marzinotto (olasz közgazdász, aki az Európai Unió gazdasági kormányzására specializálódott, adjunktus professzor a Johns Hopkins Egyetemen; kutató a brüsszeli Bruegel agytrösztnél),

Lucia Rodríguez Muñoz (spanyol közgazdász, aki 2024 óta a Spanyol Nemzeti Bank Kormányzótanácsának és Végrehajtó Bizottságának tagja)

Neves fiskális szakember a magyar jelölt

Kopits György 1940-ben született, magyar közgazdász, a fiskális politika és a költségvetési szabályok szakértője. Az Egyesült Államokban és Magyarországon is dolgozott, jelentős szerepet vállalt a költségvetési fegyelem és a fiskális átláthatóság kutatásában és gyakorlati alkalmazásában. Volt a Nemzetközi Valutaalapnál is közgazdász, ahol szintén a fiskális politikával foglalkozott. A magyar Költségvetési Tanács első elnöke volt (korábban pedig a jegybank Monetáris Tanácsának tagja is volt), majd ezt követően új típusú Költségvetési Tanács jött létre, ami 2011 óta létezik.

Kopits György 2011. január 31-én jelentette be, hogy 2012. február 8-i hatállyal lemond a Költségvetési Tanács (KT) elnöki posztjáról. Döntését azzal indokolta, hogy a személyével szembeni bizalom megszűnt, és hogy az újonnan létrehozott KT semmilyen szempontból nem tekinthető a korábbi testület jogfolytonos folytatásának. Kiemelte továbbá, hogy a 2010 végéig működő KT-hoz képest az új testület jogkörei jelentősen csökkentek, és megfosztották elemzői gárdájától is. 13 évvel ezelőtt a figyelem középpontjába került a KT korábbi elnöke és Matolcsy György akkori nemzetgazdasági miniszter közötti feszültség. Matolcsy György tárcája akkor egy elhíresült "Ki Kopits György és miért?" című közleményt is kiadott, válaszul arra, miután 2012 januárjában Kopits közölte: "Matolcsy Györgynek nincs már hitelessége sem belföldön, sem külföldön, ezért Orbán Viktornak meg kell válnia tőle".

Számos tudományos publikáció szerzője, munkái a fiskális politika, költségvetési fenntarthatóság és gazdaságpolitikai intézmények témájára fókuszálnak.

2011-ben a KT elnökeként komoly szakmai kritikákat is megfogalmazott az akkori évek és a 2010-et megelőző évek gazdaságpolitikájával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images