Járvány: ilyen még nem történt Magyarországon

A SARS-CoV-2 megjelenése óta (2020 február) ez volt az első légúti szezon, amikor az influenza okozta járványhullám megbetegedési csúcsértékei Magyarországon meghaladták a COVID19-járványhullámét - állapította meg a napokban megjelent tanulmányában a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja. Az Oroszi Beatrix által vezetett intézet tényadatokon mutatja be, hogy a mostani influenzajárvány (hasonlóan a koronavírus-járványhoz) sajnos jelentős többlethalálozást okozott hazánkban. Ami viszont igazán sokkoló következtetés: a halálozási többlet az adatok feldolgozottságának előrehaladásával vélhetően el fogja érni a COVID19 járvány idején azonosított szintet, de elképzelhető, hogy meg is haladja azt.

A 2024/25. légúti szezonban zajló influenzajárvány súlyosabb volt, mint a megelőző években - olvasható az Epidemiológiai és Surveillance Központ elemzésében.

Mindebből azonban nem következik az, hogy a COVID19 „megszelídült” volna, vagy hogy az influenza a következő szezonban is nagyobb járványt fog előidézni, mint a SARS-CoV-2

- mutatnak rá.

Másképp mértek, de így is nagy volt a hullám

Az Epidemiológiai és Surveillance Központ szakértői azt is részletezik, hogy milyen adatokra és módszertanra alapozva fogalmazzák meg állításaikat az idei felsőlégúti szezonról. Ennek keretében megtudhatjuk, hogy a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja (SE ESK), az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium projekt (RRF-2.3.1-21-2022-00006) keretében új típusú, innovatív surveillance-rendszerek felállítását és működtetését végzi 2022 óta, egy nemzetközi kutatási hálózat részeként. Ennek eredményeként működik ma Magyarországon is egy új típusú légúti megfigyelő rendszer, amelyben jelenleg 110 háziorvos gyűjt egységes módszertant követve részletes adatokat az akut légúti megbetegedésekről, melyet az EU ARI (Acute Respiratory Infection – akut légúti megbetegedés) esetdefiníció határoz meg. (A szakemberek egy másik anyagukban azt is kifejtik, hogy miben különbözik az ESK új típusú surveillance-rendszere a hagyományos légúti figyelőszolgálattól, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ végez.)

Az ESK szakértői a saját módszertanuk szerint kalkulált járványgörbe alapján arra jutottak, hogy az akut légúti megbetegedések (ARI - fekete vonal) 2024. 33. hete után (2024. augusztus 20. körül) kezdett növekedi, a 39-42. hét között érte el a maximumát, majd – a 43-44. heti munkaszüneti napok (október 23. és november 1.) miatt visszaszoruló orvoshoz-fordulás okozta megtörést követően – az 51. hétig csökkent. Ezt követően ismét növekedésnek indult, amely egész januárban folytatódott. 2025 január végére az ARI-gyakoriság meghaladta a 2024 szeptember végén és október elején tapasztalt ARI-járványhullám csúcsát.

Az SE ESK adatait (fekete vonal) összevetve a hagyományos surveillance heti légúti adataival (szürke vonal) az látszik, hogy a két görbe hasonló trendet mutat - fogalmaznak az elemzésben. Néhány különbség is látható: egyrészt a hagyományos háziorvosi figyelőszolgálat csak a 40. héten indult el, ezért az első ARI-járványhullám nagy részét nem tudta detektálni. Másrészt a heti ARI-gyakoriság értékei sokkal magasabbak a hagyományos figyelőszolgálatában (amely aggregált adatokat szolgáltat), mint az ESK hálózatában (amely részletes adatokat gyűjt). Ennek számos oka lehet a szakértők szerint, pl. hogy a hagyományos sentinel rendszer orvosai másként, szélesebben értelmezik az esetdefiníciót, de mivel itt csak aggregált, összevont adatok gyűjtése történik, ezért nem lehet utólag ellenőrizni, hogy a bevont esetek valóban megfelelnek-e az esetdefiníciónak. "A SE ESK orvosai ezzel szemben valószínűleg aluljelentik az előforduló ARI-eseteket, mert lehet, hogy nem mindig van kapacitásuk az esetekről a megadott részletességű adatokat begyűjteni. Mivel azonban a trend nagyon hasonló a két, egymástól függetlenül működő és más módszertant használó surveillance-rendszerben, ezért a járványügyi folyamatokról nagy biztonsággal valós képet lehet alkotni a két görbe segítségével" - fejtik ki.

1. ábra: A heti ARI-gyakoriság (%ooo) mozgóátlaga az ESK és az NNGyK őrszem-háziorvosai által gyűjtött adatok alapján, hetente, 2024. 27. héttől 2025. 7. hétig, Magyarország (Adatok forrása: SE ESK valamint NNGyK jelentések, adatok feldolgozása: SE ESK)

A Covid-hullámmal indul

Az SE ESK a háziorvosi megfigyelési adatok alapján arra jutott, hogy a COVID19-járvány 2024. II. félévében augusztus elején (31. hét) indult el (a SARS-CoV-2 pozitivitási aránya ≥ 10%), augusztus utolsó hete és szeptember vége között (35-39. hét) volt a legintenzívebb, és november végén (48. hét) zárult le.

"A SARS-CoV-2-pozitivitás (piros vonal) gyors felfutást követően a 36. héten (szeptember 2-8 között) érte el a maximumát 56%-os értékkel, majd lassú, elhúzódó csökkenésbe kezdett" - emelték ki a szakértők, aki ez alapján aláhúzták:

az ARI járványhullám hátterében tehát egészen az 51. hétig a SARS-CoV-2 okozta fertőzések voltak a meghatározók.

A lenti ábra alapján megjegyzik azt is az ESK szakértői, hogy "az NNGYK hagyományos figyelőszolgálata csak a 40. héttől indult, és a 42. héttől már az ebből számított SARS-CoV-2-pozitivitási arányok is mutatták a lassan csillapodó járványt (lenti ábrán a narancssárga vonal), de az adatgyűjtés késői indulása miatt a COVID19-járványhullámmal kapcsolatos járványügyi eseményeknek már csak a végét tudták észlelni".

2. ábra: Az ARI-gyakoriság (%ooo) és SARS-CoV-2 pozitivitási arány mozgóátlaga az ESK és az NNGyK őrszem-háziorvosai által gyűjtött adatok alapján, hetente, 2024. 27-2025. 7. hét, Magyarország (Adatok forrása: SE ESK valamint NNGyK jelentések, adatok feldolgozása: SE ESK)

Magyarországon a 2024 őszi COVID19-járványhullám során még a KP.3 vírusváltozat volt a domináns, bár a világ számos országában ez idő alatt már az XEC alvariáns vált meghatározóvá. Az adatok azt mutatják, hogy az év vége közeledtével az XEC variáns részaránya is növekedni kezdett Magyarországon, de még nem váltotta le a KP.3 variánst.

2025-ben várhatóan Magyarországon is átveszi az XEC a domináns szerepet, és ezzel vélhetőleg egy újabb járványhullámot is képes lesz elindítani

- vetítik előre elemzésükben a Semmelweis Egyetem epidemiológiai szakértői, akik erről részletesebben itt írnak.

A szakértők azt is bemutatták, hogy az idősek körében a 38-40. héten (2024. szeptember 18.-október 6.) 8%-os, a 43. héten (október 21-27.) 6%-os, és a 46. héten (november 11-17.) pedig 8%-os, szignifikáns többlethalálozás volt azonosítható.

Berobbant az influenza

Az ESK szakértői azzal folytatják, hogy az akut légúti megbetegedések miatt háziorvoshoz forduló betegek száma az 51. héttől újra emelkedni kezdett. A 48-49. héttől az ESK és az NNGyK influenza-pozitivitási adatsora egyaránt növekedésnek indult, jelezve a szezonális influenzajárvány kezdetét (≥ 10%).

3. ábra: Az ARI-gyakoriság (%ooo), az influenza-pozitivitási arány mozgóátlaga az ESK és az NNGyK őrszem-háziorvosai által gyűjtött adatok alapján, hetente, 2024. 27. hét és 2025. 7. hét között (Adatok forrása: SE ESK valamint NNGyK jelentések, adatok feldolgozása: SE ESK)

A járványügyi helyzet változását és a 2025 januárjában és februárjában nagy számban jelentkező heveny légúti megbetegedések legnagyobb részét tehát ekkor már nem a SARS-CoV-2, hanem az influenzavírus terjedése okozta - mutatnak rá a szakemberek. Az ESK adatai alapján a 3. hetet követően, az NNGyK adatai alapján az 5-6. héten, azaz január végén, február elején a járvány elérte a csúcspontját, de még február közepén is magasabb maradt a légúti megbetegedések gyakorisága (80%ooo), mint az őszi COVID19-járványhullám csúcsán (68%ooo), lásd: 1. ábra.

Arra is kitérnek az ESK kutatói, hogy

influenza esetén mindig számítani kell az első járványcsúcs után ismételt emelkedésre.

"Ez azért lehetséges, mert például a vírus terjedése az egyik korcsoportban vagy földrajzi területen éppen visszaszorul, míg a másikban erősen terjedni kezd, illetve gyakran előfordul az is, hogy az egyi vírustörzs (pl. influenza A) visszaszorul, míg egy másik (pl. influenza B) átveszik az uralmat. Valójában sok influenzaszezon kezdődik az A típusú influenza okozta sok megbetegedéssel, amelyet a késő télen vagy kora tavasszal egy kisebb, enyhébb, B típusú influenza okozta megbetegedési hullám követ" - részletezik.

"Az ERVISS adatai alapján Magyarországon a 6. héten még a tesztek 58%-a volt influenza pozitív, a 8. héten már csak 43%, ami arra utal, hogy az akut légúti megbetegedések járványhullámának magas szintjéhez a 6. naptári hét után már nagy valószínűséggel a csökkenő influenza mellett egyéb légúti kórokozók terjedése is jelentősen hozzájárult" - Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának anyagában.

A szomorú adatok

A halálozási adatok 2025 február végi feldolgozottsági szintje mellett az ESK munkatársai megállapították, hogy

2024 utolsó hetétől 2025 január első feléig az idősek körében szignifikáns halálozási többlet volt detektálható,

szemben az előző év hasonló időszakával, amikor többlethalálozás nem jelentkezett".

2024. év 52. hetében és a 2025. 1-2. hetében összességében 8%-os halálozási többlet azonosítható az idősek körében. A január második felében esetlegesen előforduló többlethalálozásról a halálozási adatok magasabb feldolgozottsági szintjét követően lehet majd értékelést adni - írták.

4. ábra: A heti időskori (65-x éves) relatív halálozás a 2024. 31. héttől a 2025. 04. hétig (2025. jan. 20- 26.), a 2014-2019 évek azonos időszakának heti halálozásához viszonyítva (korra, nemre standardizálva), Magyarországon (2025. február 23-i feldolgozottság alapján) (Adatok forrása: KSH, adatok feldolgozása: SE ESK)

Összefoglalás, ajánlások

A COVID19-világjárvány tapasztalataira építve a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja új típusú, innovatív surveillance-rendszert működtet a légúti fertőző betegségek kutatására. Az eredmények azt mutatják, hogy az akut légúti megbetegedések járványos terjedése a 2024/25. évi légúti szezonban is a COVID19-cel indult el, méghozzá nagyon korán, 2024 augusztus elején. A COVID19-járványhullám szeptemberben volt a legintenzívebb, majd november végére túljutottunk rajta. Az akut légúti megbetegedések számának évvégi újabb emelkedése már az influenzajárvány kezdetét jelezte, ami a tavalyinál 2-3 héttel korábban robbant be. 2025 első heteiben az influenza-megbetegedések előfordulása meredeken emelkedett, a járványhullám január legvégén, február elején elérte a csúcsát, és még február második felében is magas volt az aktivitás, de már csökkenő tesztpozitivitási arány mellett.

Ez volt az első légúti szezon a SARS-CoV-2 megjelenése óta, amikor az influenza okozta járványhullám megbetegedési csúcsértékei meghaladták a COVID19-járványhullámét Magyarországon. Mindkettő jelentős többlethalálozást is okozott. A COVID19-járvány 2024 végén 5 héten keresztül okozott 6-8 %-os többlethalálozást az idősek körében. Az influenza okozta többlethalálozásról 2025 március elején még csak előzetes adatokkal rendelkezünk, de az már látható, hogy 2024 52. hetében és január első két hetében 8-8%-os többlethalálozás volt azonosítható az idősek körében. Ez a halálozási többlet az adatok feldolgozottságának előrehaladásával valószínűleg el fogja érni a COVID19 járvány idején azonosított szintet, de elképzelhető, hogy meg is haladja azt.

A 2024/25. évi influenzajárványt tehát szignifikáns többlethalálozás kísérte az idősek körében, ami azért is jelentős esemény, mert a 2022/23-, és a 2023/24-es légúti szezon influenzajárványai sem idéztek elő többlethalálozást Magyarországon.

Figyelemre méltó az is, hogy a légúti szezonban több héten át jelentkező többlethalálozás a nyári hőhullám okozta, a 32-36. hét között mutatkozó szignifikáns többlethalálozást követően alakult ki.

A 2024/25. légúti szezonban zajló influenzajárvány valóban súlyosabb volt a megelőző néhány év influenzajárványainál. Mindebből azonban nem következik az, hogy a COVID19 „megszelídült” volna, vagy hogy az influenzavírus várhatóan a jövő szezonban is nagyobb járványt fog előidézni, mint a SARS-CoV-2. A szezonális influenzajárványokra vonatkozó általános megfigyelés, hogy 5-7 évente egy-egy nagyobb járvány fordul elő, ahogy ez most Magyarországon és világszerte is megfigyelhető volt - állapítják meg a szakértők.

Az influenzajárványok és a COVID19-járványok súlyossága évről évre változik, mivel a vírusok is folyamatosan változnak, ennek eredményeként újabb SARS-CoV-2- és influenza-vírusváltozatok jelennek meg és okoznak megbetegedéseket. Egy-egy szezonban a megbetegedések, a kórházi kezelések és a halálozások száma nagymértékben függ attól az ESK szakembereitől, hogy:

mennyire tér el az új vírusváltozat az előző években cirkuláltaktól;

milyen az emberek általános immunitása az előző fertőzések és védőoltások hatására;

mennyire okoz súlyos megbetegedést a domináns vírustörzs (például az influenza A típusú törzsek okozta megbetegedések általában súlyosabbak, mint a B típusúak által okozottak);

mennyire illeszkedik a szezonális oltóanyag az adott év vírustörzseihez;

mekkora az átoltottság aránya és milyen korosztályokat érint;

az adott közösségben hoznak-e intézkedéseket a légúti fertőzések ellen, és az egyéni védekezés lehetőségeit mennyire használják ki járványos időszakban.

A valóságban tehát az adott szezon járványhullámainak nagysága nagyon sok tényezőtől függ, de leginkább a kórokozók változékonyságától és a közösségek védekezésétől

- hívják fel a figyelmet a szakemberek, akik arra a kérdésre is válaszolnak, hogy mi lehetett az oka a szokásosnál nagyobb influenzajárványnak 2025 első heteiben.

Egyik ok lehetne a védekezés hiánya, beleértve az alacsony influenza elleni átoltottságot. Az influenza elleni védőoltásban részesülők aránya Magyarországon nagyon alacsony, és a COVID19-világjárvány kezdete óta még csökkent is, de nem olyan sokat. Magyarországon a pandémiás intézkedések kivezetése óta az elmúlt két légúti szezonban a védekezés gyenge maradt, lényeges változás ezen a téren nem történt, ezért ez önmagában nem magyarázza az idei nagy járványt az előző két szezonhoz képest.

Másik ok lehetne, hogy az emberek a 2024/25-ös légúti szezonban kevésbé voltak védettek az influenza ellen a COVID19-világjárványhoz kapcsolódó többéves társadalmi távolságtartás következtében. Ezen intézkedések hatására ugyanis a COVID19-világjárvány első két évében (2020-2022 között) az influenza szinte teljesen eltűnt. A 2022/23-as és a 2023/24-es légúti szezonban a közösségi távolságtartás és maszkhasználat szinte teljesen visszaszorult Magyarországon, az influenza pedig visszatért a korábbi járványmintázathoz, de nem okozott szokatlan intenzitású járványokat, annak ellenére sem, hogy elméletileg az emberek fogékonyabbak voltak rá. Nem valószínű, hogy az immunadósság éppen a 2024/25-ös szezonban mutatkozott volna meg, ezért a szokásosnál nagyobb járványhullámot önmagában ez sem magyarázza.

A legvalószínűbb magyarázat, hogy az influenzavírusok körében bekövetkező mutációk révén gyorsabb és könnyebb terjedési képességre tettek szert ezek a vírusok, emiatt többen kapták el a fertőzést ebben a szezonban.

Nem tudhatjuk tehát előre, hogy a következő szezonban az influenza- vagy a COVID19-járvány lesz-e a nagyobb, de az megállapítható, hogy összességében a légúti járványok a COVID19 megjelenése óta a korábbinál két-háromszor nagyobb terhet rónak a társadalomra (attól függően, hogy az adott évben a szezonális influenzajárvány mellett hány COVID19-hullám alakul ki), emiatt

a jövőben mind az influenza-, mind pedig a COVID19-járványok megelőzésére a korábbinál nagyobb erőfeszítést érdemes fordítani

A szakértők szerint mindannyian sokat tehetünk a légúti fertőzések és járványok megelőzéséért. Soha nem késő mérlegelni a védőoltásokat és megbeszélni a háziorvossal azok időzítését, hiszen az influenzaszezon jellemzően hosszúra nyúlik, a SARS-CoV-2 pedig egy éven belül többször is visszatérhet és járványokat okozhat - írták. Járványok idején a zsúfolt közösségi terekben a maszk használata, illetve a megfelelő légtechnika vagy rendszeres szellőztetés segít megelőzni a légúti vírusok terjedését. Az influenza súlyos lefolyása ellen védelmet nyújtanak az antivirális szerek, amennyiben azokat a tünetek kezdete után 48 órán belül elkezdik szedni.

Emlékeztetnek arra is, hogy a surveillance tevékenység is felértékelődött. Kitérnek arra is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2024 decemberében publikálta új ajánlását arról, hogyan javasolja átszervezni a tagállamok légúti kórokozókra vonatkozó integrált adatgyűjtését. Az ajánlás egyik fő újdonsága, hogy a megfigyelést az egész évre javasolják kiterjeszteni, nem csak az év 40. hetétől a következő év 20. hetéig (az északi féltekén), mivel a 2020. évi COVID19-világjárvány azt mutatta, hogy a változékony SARS-CoV-2-vírus újabb mutációi a hideg időszaktól függetlenül, akár nyáron is elindíthatnak újabb járványhullámokat.

