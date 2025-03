Trump és Putyin az EU feje fölött tárgyal az orosz gáz visszatéréséről - De mi lehet a háttérben?

A Gazprom, egykor Európa egyik legmeghatározóbb gázkereskedelmi partnere, mára drámai hanyatlásnak indult. Az orosz energiacég exportja az európai piacra a 2022-es ukrán háború kitörését követően negyedére csökkent, ami miatt a vállalat milliárdos veszteségeket halmoz fel és tömeges elbocsátásokra kényszerül. Az EU elhatározása, hogy 2027-re teljesen leválik az orosz fosszilis energiahordozókról, alapjaiban írta át a Gazprom üzleti stratégiáját. A vállalat vezetősége alábecsülhette Európa elszántságát, és most kétségbeesetten keres új piacokat – ám a lehetőségek korlátozottak. Eközben az Egyesült Államok és Oroszország között titkos háttértárgyalások zajlanak az orosz gáz esetleges visszatéréséről az európai piacra egy esetleges fegyverszünet esetén. De vajon Európa hajlandó lesz visszalépni az orosz energiafüggőség árnyékába?

A Gazprom hanyatlása

A cég egykor fényűző székházakat épített Európa legfontosabb piacaival való együttműködés jegyében. Szentpéterváron, az európai befolyást szimbolizáló olasz palotastílusú épület ma már inkább a cég kudarcának jelképe. Hiszen míg anno a cég vezére, Alexei Miller azt mondta:

Ez szimbolikus. Európának egyre nagyobb szüksége lesz az orosz gázra.

A Gazprom Export vállalat olasz stílusban épült főhadiszállása - Forrás: Reuters

A Reuters beszámolója szerint azonban a vállalat mostanra kényszerhelyzetbe került, és kénytelen eladni ezt az ikonikus épületet, amely az európai kapcsolatok szimbóluma. Ennek hátterében egy egyszerű ok áll: az EU-s országok az orosz inváziót követően eltökélték, miszerint 2027-re teljesen függetlenednek az orosz fosszilis energiahordozóktól - ez pedig jelentősen átírta a Gazprom üzleti terveit.

Bár az uniós tervnek az eredeti elgondolás szerint már meg is kellett volna jelennie, egyelőre még csúszik. Az viszont szinte biztosnak látszik a jelenlegi politikai akarat szerint, hogy lépésről lépésre, de Európának le kell válnia az orosz energiahordozókról. Ennek az elhatározásnak az eredményeként az Európába importált teljes gázmennyiségből a Gazprom exportja az európai piacra

A HÁBORÚ ELŐTTI 40-45% KÖRÜLI SZINTRŐL A TÖREDÉKÉRE, 10-15%-RA ESETT VISSZA A VIZSGÁLT IDŐSZAKTÓL FÜGGŐEN.

Persze nem arról van szó, hogy az EU gázéhsége ennyivel csökkent volna. Csak a régió úgy döntött, hogy egy sokkal diverzifikáltabb portfóliót alakít ki, ami többek között az amerikai, katari - és egyelőre még orosz - LNG forrásra épít.

A kieső mennyiség jelentős és ezzel együtt a Gazprom veszteségei súlyosak: a 2023-as 7 milliárd dolláros nettó veszteség után 2024 első három negyedéve is veszteséges volt, és részvényei 2009 óta nem látott mélypontra zuhantak.

A Gazprom Exportnál, a vállalat egykor legvirágzóbb egységénél a személyzet létszáma mindössze néhány tucatnyi alkalmazottra zsugorodott - tudta meg kinti forrásaitól a hírügynökség. Ez lényegében azt jelenti, hogy a Gazprom ezen részlege a földbe állt, hiszen öt éve még 500 alkalmazottja volt. Az is árulkodó, hogy a megmaradt munkavállalók jelenleg főként a korábbi uniós vevőkkel folytatott pereskedésre összpontosítanak jelenleg.

A Gazprom problémái jóval túlmutatnak az exportrészlegen: a hírügynökségnek két forrás is azt mondta, hogy a központ 1500 munkahely leépítését tervezi, és a munkavállalókat előzetesen arra kérték, hogy indokolják meg, miért kellene az állásikat megtartania a cégnek. Azt hozzá kell tenni, hogy bár ez a központba dolgozók 40%-a, de csak töredéke a teljes, vállalat köreiben munkát vállalóknak.

Bebizonyosodott, hogy tévedtünk

- mondta a hírügynökségnek az egyik Gazprom vezető, arra utalva, hogy a vezetőség rosszul mérte fel, hogy az európaiak mennyire lesznek határozottak. A forrás egészen konkrétan úgy nyilatkozott, hogy a vállalaton belül úgy gondolták, hogy Európa hamarosan "könyörögni" fog az orosz gázszállítások folytatásáért.

A magasabb energiaköltségek okozta gazdasági károk ellenére az EU egyelőre nem vonta vissza a szankciókat és kitart az orosz gáztól való függetlenedési terve mellett. Az idő pedig az Európai Uniónak kedvez, hiszen ahogy haladunk előre, úgy terjed el egyre szélesebb körben az elektrifikáció (pl.: elektromos fűtési rendszerek) a régióban, ami egyre kevesebb gáz felhasználását teszi szükségessé. Ezen kívül az unió azzal is számol, hogy globálisan egyre több elérhető LNG forrás lesz, amivel ha okosan tervez, akkor stabil és alacsony árú gázhoz juthat több helyről is.

Alekszej Grivacs, az orosz Nemzeti Energiabiztonsági Alap agytrösztjének munkatársa szerint a Gazprom szükségszerűen, de profilt fog váltani a közeljövőben és a kieső exportból megmaradt gáz több orosz otthonba való eljuttatására fog összpontosítani.

A Gazpromot a földgáz alapú rendszerek kiépítésével és a gazdaság, valamint a lakosság biztonságos ellátásának társadalmi feladatával bízták meg, alacsony, szabályozott áron

- mondta.

Bár Európa jelentős energiapiaci fordulatot hajtott végre az orosz függőség felszámolására, egyes szereplők a háttérben mégis más irányba mozdulnának.

Titkos háttértárgyalások Trump és Putyin között

Bár a Gazprom európai piacának összeomlása egyértelműnek tűnik, a háttérben diplomáciai mozgások zajlanak az orosz gáz újraindításának lehetőségéről. Tegnap a Portfolio is írt arról, hogy egy oknyomozó riport szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin között megindultak az egyeztetések az orosz gázszállítások helyreállításáról:

A tárgyalások egyik kulcseleme az Északi Áramlat vezetékek és a németországi olajfinomítók orosz érdekeltségeinek sorsa.

A kiszivárgott hírek szerint, Trump visszatérésével az amerikai politika ismét közeledhet Moszkvához, és egy olyan konstrukció kidolgozásán dolgozhatnak, amely lehetővé tenné az orosz gáz visszatérését az európai piacra amerikai közvetítéssel. Egyes információk szerint amerikai vállalatok vehetnék át az orosz energetikai infrastruktúra tulajdonjogát, így az EU szabályozásai szerint nem közvetlenül Oroszország lenne az ellátó, hanem amerikai érdekeltségek.

Az, hogy ez miért és hogyan érné meg Amerikának (az üzleti bevételi forrásokon kívül), egyelőre még nem tisztázott. De az könnyen elképzelhető, hogy Amerika az orosz és kínai kapcsolatokat szeretné egy "üzleti ajánlattal" meggyengíteni, újra eljátszva az 1970-es Nixon-Kissinger taktikát, csak fordítva:

Az 1960-as évek végére a szovjet–kínai viszony megromlott, ami lehetőséget kínált az Egyesült Államoknak a két kommunista ország közötti ellentétek kihasználására. Nixon és Kissinger ezt felismerve igyekeztek közeledni Kínához, hogy stratégiai előnyre tegyenek szert a Szovjetunióval szemben. Ennek az volt a célja, hogy az Egyesült Államok jobb kapcsolatot alakítson ki Kínával, miközben a szovjet-kínai kapcsolatokat bomlasztja, ezzel gyengítve az akkori fő versenytársat, a Szovjetuniót.



1971-ben Kissinger titkos látogatást tett Pekingben, amely előkészítette Nixon 1972-es hivatalos kínai látogatását. Ez a látogatás jelentős diplomáciai áttörést hozott, és hozzájárult a Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok normalizálásához. A látogatás során aláírták a Sanghaji Közös Közleményt, amelyben mindkét fél kifejezte szándékát a kapcsolatok javítására és a feszültségek csökkentésére.

A lépés, tehát az orosz-amerikai energetikai együttműködés azonban ellentmondásban állna a januárban Trump által meghirdetett "drill baby, drill" célokkal, ami az amerikai fosszilis energiaexport növelésére épül, többek között az európai piacon. Ha ugyanis az USA valóban az EU-ba irányuló orosz fosszilis energiahordozók értékesítésének ösztönzésével próbálná megtörni az orosz-kínai együttműködést, azzal lényegében a saját piacát szűkítené.

Mindezek ellenére, még ha születne is háttéralku Európa feje fölött (amihez kellene az EU, mint vevő is), a régió egyelőre nem mutat széles körű hajlandóságot az orosz gáz újbóli befogadására, néhány tagállami kivételtől eltekintve. Egyértelmű, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése nem csupán politikai döntés volt, hanem a társadalmakban is erőteljes támogatottságot élvez. Különösen a balti államok, Lengyelország, Finnország és más északi országok élesen ellenzik az orosz energiaimport újraindítását, amelyet stratégiai fenyegetésként kezelnek.

Európa számára az orosz energiafüggőségtől való elszakadás nem csupán gazdasági, hanem politikai és biztonsági kérdés is. Miközben a Gazprom hanyatlása látványosan zajlik, ami akár kedvezőbb feltételekhez is juttathatná Európát egy földgáz beszerzési tárgyalásnál de a végső döntés az európai kormányok és a társadalmak kezében van.

Tehát jelenleg egy tűzszünet vagy békekötés után is erősen kétséges, hogy az EU kollektíve visszatérne az orosz gázhoz

- még akkor is, ha az amerikai közvetítés révén történne meg.

A Gazprom lehetőségei pedig szűkösek, ha más kereskedelmi partnert akar találni rövidtávon. Ahhoz, hogy a kieső európai mennyiségekhez hasonló, nagyobb mennyiséget tudjon exportálni, olyan országokra van szüksége, ahova van vezetékes szállítási lehetőség. Kína adja magát, hiszen a délkeleti szomszédjának hatalmas gázigénye van és a Szibéria Ereje vezetékszakaszon keresztül közvetlen szállítási lehetőség is van. Ráadásul éppen most zajlik a vezetékszakasz kapacitásának bővítése, ami a jelenlegi 38 milliárd köbméter/év mennyiség (ami Kína 2024-es gázfogyasztásának 10%-a) helyett 50 milliárd köbméter/év földgáz szállítására lesz alkalmas. Azonban még ha sikerül is elérni a tervezett nagyobb kapacitást, az továbbra is csak az Oroszország által az EU-ba szállított háború előtti éves vezetékes gázmennyiség (150-170 milliárd köbméter) harmadát jelentené.

Ráadásul a Szibéria Ereje 2 vezeték megépítése, amelyet Moszkva sürgetne az európai veszteségek kompenzációjára, komoly akadályokba ütközik:

Kína ugyanis óvatos az új vezetékkel kapcsolatban, mivel jól látja, hogy Oroszország geopolitikai fegyverként is használta az energiaszállításokat az EU-val szemben.

Emellett a mongol hatóságok is évek óta késleltetik a projekthez szükséges engedélyezési és építési folyamatokat, ami tovább lassítja Moszkva stratégiájának megvalósítását.

Másik lehetőség a földgáz cseppfolyósított formában történő exportja, amelyet Oroszország jelenleg is alkalmaz. Azonban, mivel nem erre volt alapvetően berendezkedve, csak jóval kisebb mennyiségben tud így gázt eladni, hiszen nincs kiépítve a megfelelő infrastruktúra (jelenleg két LNG üzem működik) és a potenciális LNG-tartályhajók elérhetősége is kérdéses, hiszen azok bármikor szankciós listára kerülhetnek hasonlóan az olajtankerekhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images