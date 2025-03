Ismét megszorításokról beszélnek Amerikában – Csak most ez nem csupán a fiskális szigorról szól

Másfél évtizeddel a globális pénzügyi válság után visszatértek a megszorítások. Ezúttal azonban a fiskális szigor nem csupán egy gazdaságilag veszélyes megközelítés, amely egy amúgy is nehéz helyzet súlyosbodását ígéri, hanem Elon Musk és Javier Milei argentin elnök kezében politikai fegyver és újraelosztási eszköz is.

Mi a közös Rachel Reevesben, Javier Mileiben és Elon Muskban? Mindannyian úgy vélik, hogy a megszorítás a szükséges gyógymódja a gazdaságaikat sújtó problémáknak.

Ezért Rachel Reeves brit pénzügyminiszter megszigorította a kormányzati kiadásokra és beruházásokra vonatkozó szabályokat, annak ellenére, hogy a költségvetési megszorítások az elmúlt 15 évben az ország problémáinak egyik fő okai voltak.

megszigorította a kormányzati kiadásokra és beruházásokra vonatkozó szabályokat, annak ellenére, hogy a költségvetési megszorítások az elmúlt 15 évben az ország problémáinak egyik fő okai voltak. Hasonlóképpen, Javier Milei úgy állítja be a megszorításokat, mint az az ár, amelyet Argentínának meg kell fizetnie a 20 éven át tartó túlzottan extenzív politikáért. Azzal érvel, hogy az infláció legyőzése az egyetlen eszköze a jólét elérésnek, még akkor is, ha ez tovább fokozza az amúgy is súlyos mértékű szegénységet.

úgy állítja be a megszorításokat, mint az az ár, amelyet Argentínának meg kell fizetnie a 20 éven át tartó túlzottan extenzív politikáért. Azzal érvel, hogy az infláció legyőzése az egyetlen eszköze a jólét elérésnek, még akkor is, ha ez tovább fokozza az amúgy is súlyos mértékű szegénységet. Elon Musk szerint pedig az Egyesült Államoknak állítólag azért van szüksége a megszorításokra, hogy azzal elkerülje az államcsődöt. Ez az érv azonban nem valós: a szuverén valutával rendelkező államok nem mehetnek csődbe, különösen, ha a világ fő tartalékvalutájáról van szó. Musknak az állami kiadások megnyirbálására vonatkozó nyilvánvaló motivációja az, hogy helyet csináljon az adócsökkentéseknek, és kirúgja azokat a közalkalmazottakat, akik nem támogatják a programját.

Legutóbb a globális pénzügyi válság idején hallottuk a megszorítások szajkózását. Az Egyesült Államokban az előírt gyógymód a "sequester" (kiadáskorlátozás) volt. Európában azonban a költségvetési szigor sokkal tovább ment, és egy évtizednyi növekedést tett tönkre, aláásta az állami beruházásokat, és hozzájárult számos olyan problémához, amelyekkel a kontinens még ma is küzd.

Ami nyilvánvalóan a magánszektor finanszírozási kudarca volt, azt átkeresztelték az elszabadult állami költekezés válságának. Az Európai Unió perifériáján lévő országoknak nyújtott kétoldalú hitelek értékei alig voltak többek, mint a magországok bankjainak nyújtott rejtett mentőcsomagok, amelyeket költségvetési megszorításokkal fizettek ki. A költségvetési szigor expanzív erejéről szóló részletes érveket felhozók tagadták a nyilvánvaló tényt:

amikor a magánszektor takarékoskodni próbál, és az állami szektor is ugyanezt teszi, a gazdaság elkerülhetetlenül zsugorodik, és az adósságállomány a GDP arányában egyre nagyobb lesz.

Ez volt a lényege Európa önsorsrontó megszorítási kísérletének a 2010-es években. 2016-ra még az Európai Bizottság is el kezdte megváltoztatni a hozzáállását; és mire a Covid-járvány lecsapott, úgy tűnt, a „gazdaság zsugorítással történő növelésének” napjai véget értek. Milyen nagyot tévedtünk.

Ahogy John Quiggin akkoriban érvelt, a megszorítás egy zombi elgondolás: nem lehet megölni, mert immunis az empirikus cáfolatokra. A Covid-válság idején meghozott bölcs döntés – amikor a józan válasz az volt, hogy a gazdaságot a globális leállással szemben megmentjük – így vált egy újabb „elszabadult adósságválsággá”, amely államcsőddel fenyeget.

A 2010-es években az EU-ban a megszorításoknak a kötvénypiacba vetett bizalom „helyreállításával” kellett volna stabilizálniuk az államháztartást. A kiadások csökkentése azonban, amikor a gazdaság már recesszióban volt, egyszerűen csak súlyosbította a problémát. A „sok kiadás” miatti inflációtól való félelem gyorsan átváltott deflációtól való félelembe és a bizalom csökkenésébe.

A recesszió idején alkalmazott megszorítások egyszerűen csak még több recessziót és munkanélküliséget eredményeznek.

Ezt Heinrich Bruning – weimari Németország idejére eső – kancellársága óta tudjuk.

De mi a helyzet a más körülmények között történő megszorításokkal? Az Egyesült Államok és Argentína jelenlegi esete érdekes ebből a szempontból. Az Egyesült Államok távolról sincs recesszió közelében. A gazdaság lendületben van, és inflációs nyomással néz szembe. Az adócsökkentésekhez szükséges költségvetési mozgástér megteremtése mellett a megszorítások ilyen körülmények közötti folytatásának másik lehetséges magyarázata a geopolitikát és a globális egyensúlytalanságokat érinti.

Amikor Joe Biden 2021 elején hivatalba lépett, Donald Trump vámjainak nagy részét megtartotta, és a „zöld” újraiparosítás útjára lépett. Most, hogy Trump ismét hatalomra került, tovább emeli a vámokat, hogy kiigazításokat kényszerítsen ki az exportáló gazdaságokban, valamint Biden zöld újraiparosítási stratégiáját fosszilis energiaforrásokra épülő megközelítéssel váltja fel.

De ez nem a teljes történet. Musk és az általa vezetett kormányzati hatékonysággal foglalkozó minisztérium (DOGE) azt a régóta dédelgetett republikánus (és libertárius) álmot követi, amely a modern közigazgatási állam lebontásáról szól. Sokkal jobban preferálnák a XIX. századi államot, amely a vámokat a hazai ipar védelmére és a kormányzati bevételek növelésére egyaránt használta. Ennek az a következménye, hogy a Szilícium-völgy technológiai cégeinek vezetői újra eljátsszák azt a szerepet, amelyet a rablóbárók (robber barons) töltöttek be az amerikai aranykorban (Gilded Age). (A rablóbáró kifejezést a XIX. század végi Amerika, az úgynevezett aranykor időszakának olyan sikeres iparmágnásainak megnevezésére használták, akiknek üzleti gyakorlatát gyakran nem etikusnak tartották – a szerk.) A megszorításokat így teljesen új célokra használják fel.

Argentína ezzel szemben tartósan magas inflációval néz szembe, reál (inflációval korrigált) GDP-növekedés nélkül. Több mint egy tucat stabilizációs tervet dolgoztak ki, majd vetettek el, Milei pedig elérte azt, ami lehetetlennek tűnt: egy széles választási koalíciót a megszorítások mellett.

Milei az eddigi sikerét a tartósan fennálló inflációval kapcsolatos elosztási politikának köszönheti. A peronisták elvesztették hosszú ideig fennálló széleskörű támogatottságukat a szegények és a munkásosztály körében, mert ezek azok a szavazók, akik jövedelmük legnagyobb részét fogyasztásra költik, és az emelkedő árak folyamatosan csökkentették vásárlóerejüket.

A peronista koalíciónak sikerült megvédenie a szakszervezeteket az inflációval szemben azáltal, hogy a béreket indexálták, a magas képzettségűek pedig a dollártartalékaikkal védték magukat. Egy ideig ez a felállás elegendő volt ahhoz, hogy a peronisták megnyerjék a választásokat. Azok azonban, akik nem voltak így védve, kénytelen voltak csökkenteni a fogyasztásukat, és a szegénység évről évre nőtt. Milei kiutat kínált. Ő a megszorításokkal lerombolná a peronista hálózatokat, és mindent deregulálna. Ez egy ideig ez fájna, de ezzel felszámolná az inflációt és a peronista bennfentesek önvédelmi képességét. Az ő gondjaik a nép nyeresége lenne.

A megszorítások így a mások kárán érvényesülő politika egyik formájává válnak, hasonlóan ahhoz, mint amit az USA-ban látni, ahol a szövetségi közalkalmazottak és más „elitek” elleni háború zajlik.

Beválik ez a politika? Ha Argentínában az infláció legyőzése a cél a növekvő szegénység ellenére, akkor igen, ez működik. Választási szempontból azonban csak akkor lesz fenntartható ez a politika, ha az alacsonyabb infláció több beruházást és növekvő reálbéreket eredményez. Ha mélyülő szegénységhez vezet azok számára, akik ezt megszavaztak, Milei elveszíti bázisát.

Ha az USA-ban az adminisztratív állam lebontása a cél, akkor a megszorítások működni fognak. De egy olyan országban, ahol a megyék 53%-a – többségük republikánus párti – jövedelmének negyede vagy annál is több a kormányzati transzferektől függ, ez csúnyán visszaüthet. Mégis, ha a republikánusok 4 ezer milliárd dollár értékű adócsökkentést kapnak a felső jövedelmi 10%-nál, akkor ez a megoldás talán működhet.

A megszorítások visszatérnek, de ezúttal ez az irány nem csak egy rossz megközelítés. Politikai fegyver és veszélyes újraelosztási eszköz is.

Mark Blyth



A Brown University közgazdászprofesszora. Az egyetemen működő intézet (Watson Institute for International and Public Affairs) nemzetközi közgazdaságtannal és pénzügyekkel foglalkozó központjának (Rhodes Centre for International Economics and Finance) igazgatója.

