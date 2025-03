Megdöbbentő felfedezés: Az emberi tevékenység átírja a viharok szabályait

Villámok naponta milliószor csapnak le a Földre, és a kisülések ötször forróbbak, mint a Nap felszíne. Most azonban kiderült, hogy az ember is képes befolyásolni a villámlások gyakoriságát.

A Szingapúri-kikötő környékén, amely a Föld egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, a villámlások térképén egy különös, intenzív aktivitású sáv figyelhető meg pontosan a hajók útvonala felett.

A kutatók már évek óta gyanították, hogy a hajók által kibocsátott szennyezés felerősítheti a viharokat, de eddig nem volt erre meggyőző bizonyítékuk.

2020-ban azonban egy nem várt kísérlet történt: az új nemzetközi szabályozások miatt a hajóknak egyik napról a másikra 77 százalékkal kellett csökkenteniük a kén-kibocsátásukat. Az eredmény megdöbbentő volt: a villámlások gyakorisága azonnal a felére csökkent ezeken a területeken.

A jelenség magyarázata, hogy amikor a hajók elégetik az üzemanyagot, apró aeroszol részecskéket bocsátanak a levegőbe. Ezek a részecskék 'magként' szolgálnak a felhőképződésben, lehetővé téve, hogy a vízpára cseppekké kondenzálódjon, majd jégkristályokká fagyjon.

Minél több jég van egy viharban, annál több ütközés történik a kristályok között, ami elektromos töltést generál, ezáltal több villámcsapást eredményez.

A kén-kibocsátás csökkentésével a hajók kevesebb részecskét bocsátanak ki, így kevesebb jégkristály képződik a viharfelhőkben. Kevesebb elektromos töltés halmozódik fel, következésképpen kevesebb villám csap le a Földre.

Ez a felfedezés egy még nagyobb kérdést vet fel: vajon az emberi tevékenységek már régóta befolyásolják a viharokat? A tudósok most azt vizsgálják, hogy az ipari szennyezés hogyan változtathatta meg a globális villámlási mintázatokat, és ez milyen hosszú távú következményekkel járhat az időjárásra, az éghajlatra és a viharok intenzitására nézve.

A kutatási eredmények azt is feltárják, hogy az emberi tevékenység olyan módokon is közvetlenül hathat a légkörre, amelyeket csak most kezdünk megérteni. Bár a hajók által okozott szennyezés csökkentése kedvező a levegő minősége és az egészség szempontjából, váratlan módon alakíthatja át a viharokat, ami kétségtelenül további kutatásokat igényel a teljes megértéshez.

