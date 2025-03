Fontos autópályán kezdődik hétfőtől felújítás - Mutatunk minden részletet!

Március 17-től folytatódik a szintrehozás egyes autópályákon - jelentette be a napokban az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A részletes tájékoztatásból kiderül, hogy hétfőtől az M3-as autópálya mely szakaszain kell felújításokra számítani, és ezáltal torlódásokra.

A Magyar Állammal kötött szerződésünk értelmében a 2022. szeptemberében üzemeltetésre, fenntartásra, felújításra átvett 1237 km gyorsforgalmi úthálózatból mintegy 540 km-t kell a többivel megegyező műszaki szintre hozni három év alatt, idén augusztus 31.-ig - közölte korábban az MKIF. A hír most az, hogy Magyarország történelmének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása a március 15.-i ünnepi hétvégét követően, idén is folytatódik, március 17-től.

2025-ben, a tervek szerint további 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot az MKIF Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utak, ez a főpálya 16%-t jelenti. Azt is megemlítették ebben a tájékoztatásban, hogy felújítanak 40 hidat, és 30 pihenőhelyet is. Többek között a Pentele híd szükséges műszaki felújítását is tovább folytatják.

A tervek szerint 2025-ben az M3, M7, M1, M35 pályákon lesz a legtöbb munka,

de ezen kívül 7 másik gyorsforgalmi úton is dolgoznak (M15, M85, M86, M30, M4, M70, M8).

A felújítások nyomon követése érdekében új, átláthatóbb, kereshető felületen, mely ezen a linken keresztül érhető el. Az érintett szakaszok és várható felújítás időtartama:

13-21 km, mindkét oldal, március 17. hétfő - május 30. péntek,

45-55 km, mindkét oldal, március 20. csütörtök - május 30. péntek,

77-79 km, főváros felé vezető oldal, március 17. hétfő - március 21. péntek,

86-93 km, mindkét oldal, március 31. hétfő - május 6. kedd,

89-91 km, országhatár felé vezető oldal, március 17. hétfő - március 21. péntek,

89-91 km, főváros felé vezető oldal, március 17. hétfő - március 21. péntek,

89-91 km, országhatár felé vezető oldal, március 24. hétfő - április 1. kedd,1

114-120 km, mindkét oldal, március 17. hétfő - április 18. péntek,

150-150 km, főváros felé vezető oldal, március 17. hétfő - március 19. szerda,

150-150 km, mindkét oldal, március 20. csütörtök - március 21. péntek,

150-150 km, országhatár felé vezető oldal, március 26. hétfő - március 26. szerda,

178-185 km, mindkét oldal, március 17. hétfő - április 17. csütörtök,

194-197 km, mindkét oldal, március 27. csütörtök - április 17. csütörtök,

206-212 km, mindkét oldal, március 17. hétfő - április 9. szerda,

Kálmánházi pihenőhely, főváros felé vezető oldal, március 17. hétfő- május 7. szerda,

246-258 km, mindkét oldal, március 17. hétfő - április 13. vasárnap,

Kántorjánosi pihenőhely, országhatár felé vezető oldal, március 24. hétfő- május 24. szombat,

Bár a szintrehozó felújítási munkák idén augusztus 31-ig befejeződnek, a pályák további karbantartása, burkolatcseréje nem áll meg. Az idei munkák a közlekedők későbbi komfortérzetét és biztonságát hivatottak szolgálni - tették hozzá. Az MKIF egyúttal a közlekedők türelmét és megértését kéri.

Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás