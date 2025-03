Annyira elfajultak a bandaháborúk, hogy már a cégek lépnek fel ellenük

Olyan gyakoriak lettek a bandaháborúk, valamint egyre több fiatalt hálóznak be a bűnszervezetek, hogy Svédországban már a vállalatok elégelték meg a helyzetet: egyre több nagy cég indít juniorprogramokat, hogy az utca helyett a munkavilágába tereljék a legkitettebb rétegeket – számolt be a Financial Times