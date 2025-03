Brutális áresés volt a boltokban - Megszólalt a kormány is

Sok termék ára több mint 50 százalékkal esett azután, hogy életbe lépett az árésstop hétfőn - derül ki egy táblázatból, amelyet kedden töltöttek fel a Kormány Facebook-oldalára.

Jelentős áresés volt megfigyelhető a tejtermékek piacán, különösen a natúr joghurtok esetében.

Az árak egységnyi termékre vonatkoznak

A Magyar Joghurt natúr joghurt (140 g) ára 1850 Ft-ról 657 Ft-ra csökkent (64,5 százalék),

a Mizo laktózmentes natúr joghurt (150 g) 2127 Ft-ról 873 Ft-ra (59,0 százalék),

míg a Nádudvari élőflórás natúr joghurt (150 g) 1593 Ft-ról 673 Ft-ra (57,8 százalék).

Hasonló trend figyelhető meg a nagyobb kiszereléseknél is:

a Nádudvari laktózmentes, élőflórás natúr joghurt 3% (315 g) ára 1870 Ft-ról 800 Ft-ra (57,2 százalék),

a Mizo natúr joghurt (150 g) 1860 Ft-ról 847 Ft-ra (54,5 százalék),

a Nádudvari élőflórás natúr joghurt (330 g) pedig 1512 Ft-ról 694 Ft-ra (54,1 százalék) csökkent.

A tejfölök is olcsóbbak lettek

A Mizo tejföl 20% (330 g) 2906 Ft-ról 1312 Ft-ra esett vissza (54,9 százalék),

a Nádudvari élőflórás tejföl 20% (140 g) 4279 Ft-ról 1964 Ft-ra (54,1 százalék),

a Magyar Tejföl félzsíros tejföl 12% (140 g) pedig 3421 Ft-ról 1679 Ft-ra (50,9 százalék).

Vaj és Rama margarin

A Rama sütőmargarin (250 g) ára 2996 Ft-ról 1376 Ft-ra csökkent (54,1 százalék),

az Ammerländer vaj (250 g) pedig 9596 Ft-ról 4248 Ft-ra (55,7 százalék).

Zsírok

A sertészsírtermékek is jelentős árcsökkenést mutattak:

a Régimódi sült sertészsír (500 g) 2838 Ft-ról 1198 Ft-ra esett (57,8 százalék),

a Házi sült sertészsír (450 g) 2220 Ft-ról 956 Ft-ra (56,9 százalék),

míg a Palcsó házi sült sertészsír (900 g) 1888 Ft-ról 820 Ft-ra (56,6 százalék).

Tej és túró

A Mizo UHT zsírszegény, laktózmentes tej 1,5% (1 l) 899 Ft-ról 452 Ft-ra csökkent (49,7 százalék),

a Magyar Túró zsírszegény rögös tehéntúró (400 g) pedig 3598 Ft-ról 1805 Ft-ra (49,8 százalék).

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden arról beszélt, hogy az árrésstop hatálya alá mintegy 1000 termék tartozik, és 760 termék esetében tapasztaltak árcsökkenést.

Átlagosan 16 százalékos az árcsökkenés mértéke és ez még tovább növekedhet

- tette hozzá.

Előrevetítette azt is, hogy ha megindul a kereskedelmi láncok esetén a keresztátárazás, akkor arra lecsapnak. Szerinte az üzletláncok által eddig bejelentett mennyiségi korlátozások nem a lakossági fogyasztókat érintik, de ha ebben változást tapasztalnak, akkor fellépnek a kereskedelmi gyakorlattal szemben.

Az élelmiszerek esetében a kereskedők mellett a beszállítókkal is tárgyalnak, akiket arra kértek, hogy tartózkodjanak az áremelésektől.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 18. Nagy Márton: ezek az árrésstop első eredményei

Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról beszélt lapunknak, hogy Az árréstop-rendelet egyenes következménye lehet, hogy a kisboltok a diszkontokból és a szupermarketekből kényszerülnek beszerezni az élelmiszereket, hiszen a nagykereskedőkre - a kisboltok fő beszerzési forrásaira - a szabályozás nem vonatkozik. Nem csak a kis, de a közepes szereplők is nagyon nehéz helyzetbe kerültek most.

Egyre több boltlánc dönt úgy, hogy mennyiségi korlátozást vezet be az árrésstoppal érintett termékeknél. Van, ahol a kereskedelmi vásárlást korlátozzák teljes mértékben, máshol a magánszemélyek is csak bizonyos mennyiségű terméket vehetnek.

Spar

A Spar-üzletekben mától

mérendő termékek esetében 3 kilogramm

egyéb termékek esetében 10 darab

1 l-nél / 1 kg-nál nagyobb kiszerelésű termékek esetén: maximum 10 l / 10 kg.

Az intézkedés célja, hogy minden vásárló el tudja érni az érintett termékeket a továbbiakban is.

Lidl

Egyáltalán nem lehet vásárolni az árrésstoppal érintett termékkörből a Lidl boltjaiban, ha a vevő áfás-számlát kér - mondta Tőzsér Judit, a cég kommunikációs vezetője.

Tesco

A Tesco is mennyiségi korlátozást vezetett be - mondta lapunknak Hevesi Nóra, a lánc kommunikációs vezetője:

tejből 1 kartonnal

tejtermékekből (termékenként és terméktípusonként) 4 darabot lehet venni.

A hét elejétől él az árrésstop

Az árrésstopot Orbán Viktor jelentette be még a múlt héten, majd a rendeletet kihirdették a Magyar Közlönyben is.

A rendelet március 17-én lépett hatályba és elvileg május 31-ig tart.

A legfontosabb pont, hogy az árrés nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét és legfeljebb 10 százalék lehet.

Ha egy adott - 2023-ban 1 milliárd forintnál nagyobb bevételt termelő - üzletben vagy online felületen egy terméket nem forgalmaztak 2025 januárjában, akkor az árrés az utolsó havi átlagos árrés mértékét követi, legfeljebb 10 százalékos határig.

A saját márkás termékek aránya nem haladhatja meg a 2025. január és február hónapban értékesített teljes mennyiségi arányukat. Ha egy kereskedő az adott terméket 2025. január és február hónapban nem forgalmazta, akkor az utolsó havi arányt kell figyelembe venni.

Ezzel kapcsolatban Nagy Márton úgy fogalmazott: egy-egy termékkörön belül a saját márkás termékek sokszor 10 százalék alatti árrés mellett forognak, a brandelt termékek felára, árrése sokkal nagyobb. A kormány szabályozni fogja a saját márkás és brandtermékek polcon megfigyelt arányát, mert a kereskedők úgy akarják majd csökkenteni a veszteségeiket, hogy kevésbé rakja szem elé a brandtermékeket.

Az érintett termékek a következők:

Csirkemell Csirkecomb Csirke far-hát Csirkeszárny Egész csirke Pulykamell Sertéscomb Sertéskaraj Sertésoldalas Sertéstarja Sertészsír Párizsi UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom Vaj Tejföl Natúr joghurt Gyümölcsjoghurt Trappista sajt Tehéntúró Margarin Napraforgó- és repceolaj Finomliszt BL 55 Rétesliszt BFF 55 Kristálycukor (fehér cukor) Fokhagyma Étkezési burgonya az újburgonya kivételével Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás

A húsok esetében beletartozik a friss, hűtött, fagyasztott termék is, csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált, csomagolás nélküli és csomagolt is. Minden érintett terméknél a laktózmentes változatoknál is él az árrésstop.

A rendelet a fenti termékeket folyamatosan elérhetővé kell tenni a 2024-es évben értékesített átlagos napi mennyiség szintjén. Azok a kereskedők, akik a rendelet hatálybalépését követően kezdik meg ezen termékek forgalmazását, egy másik üzletük adatait vehetik alapul az árrés és arányosítás meghatározásához. A választott üzletet az értékesítés megkezdése előtt legalább három nappal be kell jelenteni a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak.

Bírságok

A fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból ellenőrzi az előírások betartását, és jogsértés esetén különböző bírságokat szabhat ki.

Az árrés megsértése esetén termékkategóriánként öt millió forint bírságot szabnak ki.

Ha a saját márkás termék aránya túllépi az előírt határt, a bírság mértéke a következő:

legfeljebb tíz százalékponttal történő túllépés esetén ötszázezer forint,

tíz és ötven százalékpontos túllépés között egymillió forint,

ötven százalékpont feletti túllépés esetén kétmillió forint.

Készlethiány esetén a bírság összege:

tíz százalékot meg nem haladó hiány esetén ötszázezer forint,

tíz és ötven százalék közötti hiány esetén egymillió forint,

ötven százalékot meghaladó hiány esetén, illetve ha a vásárlók kiszolgálása nem biztosított, kétmillió forint.

Súlyos jogsértés esetén az üzlet vagy az online felület működését legalább egy napra, legfeljebb fél évre felfüggeszthetik. Különös méltánylás esetén a hatóság figyelmeztetést is alkalmazhat. A kereskedő mentesül a bírság alól, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az érdekkörén kívül eső okból történt. Ismételt jogsértés esetén a bírság összegét megduplázzák, és naponta többször is kiszabhatják. Ha a kereskedő nem teljesíti a tájékoztatási kötelezettségét, egymillió forint bírságot kap.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio