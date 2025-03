Kiszivárgott: Európa felé nyit Kína az amerikai vámháborús adok-kapok miatt

Portfolio 2025. március 18. 07:57

Több tucat külföldi nagyvállalat vezetője látogat el Pekingbe márciusban egy kiemelt fejlesztési konferenciára, ahol néhányan várhatóan Hszi Csin-ping elnökkel is találkoznak - tudta meg a Reuters. A hírügynökség információi szerint idén több európai és kevesebb amerikai vezért várnak a fejlesztési fórumra, ami tükrözi a jelenlegi feszült geopolitikai helyzetet is, amikor Kína igyekszik vonzó célpont maradni a külföldi befektetők számára az amerikai vámháborús lépések mellett is.