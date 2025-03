Kritikusan fontos napok jönnek a magyar gázellátásban az amerikai szankciók miatt

Március 20-án jár le az amerikai energetikai szankciók alóli mentesség Magyarországnak és Törökországnak, és ha ez nem kerül meghosszabbításra, akkor előfordulhat ellátási zavar a magyar szempontból is kulcsfontosságú Török Áramlaton – írja a Telex a forrásai alapján. Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője is jelezte a lapnak, hogy az újabb amerikai szankciók hatásai Damoklész kardjaként lebegnek a magyar gázimport felett. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio április 8-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, amelynek egyik panelbeszélgetésében Pletser Tamás is részt vesz, további részletek és jelentkezés itt