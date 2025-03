Nagy Márton: ezek az árrésstop első eredményei

A március 17-én, 30 élelmiszer termékkör esetében életbe lépett árrésstop első eredményeit ismertette kedd reggeli sajtótájékoztatóján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető elmondása szerint az intézkedés hatálya alá 1000 termék tartozik, és 760 termék esetében tapasztaltak árcsökkenést. Átlagosan 16%-os az árcsökkenés mértéke és ez még tovább növekedhet - vetítette előre az eseményen. Azt is elárulta, hogy voltak olyan termékek, ahol a tegnapi napon több mint 50%-os árcsökkenés volt tapasztalható a kormányzati intézkedés nyomán. Előrevetítette azt is, hogy ha megindul a kereskedelmi láncok esetén a keresztátárazás, akkor arra lecsapnak. Szerinte az üzletláncok által eddig bejelentett mennyiségi korlátozások nem a lakossági fogyasztókat érintik, de ha ebben változást tapasztalnak, akkor fellépnek a kereskedelmi gyakorlattal szemben. Arról is beszélt a miniszter, hogy az infláció elleni harcban többfrontos küzdelmet folytatnak: az élelmiszerek esetében a kereskedők mellett a beszállítókkal is tárgyalnak, akiket arra kértek, hogy tartózkodjanak az áremelésektől; a banki szolgáltatások indokolatlan díjemelkedésével jelenleg is foglalkoznak és készen állnak itt is a beavatkozásra; valamint előrevetítette, hogy a bankszektor után az infokommunikációs szektor következik. "Nem feledkeztünk meg a telekommunikációs szolgáltató vállalatokról, a bankok után ők következnek" - hangoztatta egyértelműen.

Feltöltik az online árfigyelő oldalára a március 13-án érvényes árakat, és ebből lehet majd napra pontosan hatásokat számolni az árrésstop bevezetése után - mondta a tárcavezető. A 30 darab termékkategória 1000 termék árát mozgatja - emelte ki a miniszter. Az átlagos árcsökkenése 16% az érintett 1000 termék esetében. Ez nagyobb a kormány várakozásainál, mert 10%-ot vártak előzetesen. És ennek még nincs vége, vannak még átárazások - tette hozzá. A 16%-os árcsökkenés tehát növekedni fog - vetítette előre. 760 termék árcsökkenést mutat az 1000 érintett termékből - részeltezte. 160 termélnél nincs árcsökkenés, ami lehetséges is, hiszen ezen termékek esetében már 10% alatt volt az árrés és ott is marad. 70 terméknél láttak kis mértékű áramelkedést és ez alapján vizsgálatot indított a tárca. Két magyarázat van erre az emelkedésre: adathiba, vagy csütörtökön a bázisadatok felvételekor akciós árak voltak érvényben. Joghurt, tejföl, tej, főleg a laktózmentes tejek, túró, zsiradék - ezek ára csökkent a legnagyobb mértékben, 50% feletti árcsökkenés volt itt a mérték. Azt kérjük a beszállítókkal való tárgyalásainkon, hogy mostantól ne emeljenek árat. Ha ezt nem teszik meg, akkor esetükben is beavatkozik a kormány - vetítette előre a miniszter. Jelezte azt is a miniszter, hogy tegnap is tárgyaltak a kereskedelmi láncokkal, értékelték az első eredményeket. A boltok és a legnagyobb láncok megértették az üzenetet, betartják a szabályokat. Nem tudok beszámolni olyan zavarokról, amely azt mutatná, hogy ellentétes a várakozásainkhoz képest a láncok reakciója - magyarázta a tárcavezető, aki szerint a kormány gondolkodik a 30 termékkör kiszélesítésén, de még korai erről beszélni. Várják az első tartós tapasztalatokat, de semmilyen eszköz nincs kizárva az élelmiszerinfláció elleni harcban - tette hozzá. Nem látunk átárazást az 1000 élelmiszeren túli termékkörön - válaszolta egy kérdésre a miniszter. Ez is szóba került a tegnapi kereskedelmi láncokkal való megbeszélésen és ha ez a folyamat megindul, akkor a termékkört kiszélesítjük. Ezért a boltokat óva intettük ettől a tevékenységtől - mondta. A keresztátárazási lehetőség most korlátozottabb - tette hozzá. Ha megpróbálják a keresztáremeléseket, akkor lépni fogunk - húzta alá. Korlátozásokra adott kormányzati válasz Ellátási zavar nem lehet, mindenki nyugodtan vásároljon, mindenki számára elérhető lesz ez a termékkör - reagált arra, hogy egyes láncok vásárlási mennyiség korlátozásokba kezdtek. A boltok saját döntése a mennyiségi korlátozás, és ez nem a fogyasztók ellen van, hanem más kereskedelmi egységekkel szembeni lépés - tette hozzá. A fogyasztók számára ez a lépés nem jelent semmilyen korlátot. A fogyasztóknak nem érdemes készletezniük sem - tette hozzá. Május végéig fennmarad ez az intézkedés, aztán meglátjuk - mondta. Ha a fogyasztókat céloznák ezek a korlátozások, akkor már rég lecsapott volna a minisztérium és a hatóság - jelezte. A jelenlegi mennyiségi korlátozások a fogyasztók vásárlási szokásai alapján a lakossági vásárlásokat nem érintik - tette hozzá. A kereskedelmi törvény alapján lehetnek szankciók, ha mégis azt tapasztalják, hogy a mennyiségi korlátozás a fogyasztókat is hátrányosan érinti - mondta. Beszállítók, figyelem! A mai eseményen kiderült tehát az is, hogy a mai nap folyamán egyeztetni fog a minisztérium az élelmiszerellátási spektrum másik fontos szereplőjével, a beszállítói szektorral. A Portfolio azon kérdésére, hogy a feléjük megfogalmazott áremelkedést tiltó kérés hatására nem tart-e a minisztérium attól, hogy a végén a termelőkön csattan az ostor, Nagy Márton kifejtette: a termékek ára sok szereplőtől függ, a termelőtől, a feldolgozótól és a kereskedőtől. Az árstop mindhármet érintheti, egy inflációs fellépés elleni időszakban a terheket közösen megosztva kell viselni, de az árrésstopot azért vezette be a kormány, hogy a terhek jelentős részét első körben a kereskedő viselje, az árrésstop a kereskedőket üti - fejtette ki érdeklődésünkre a miniszter. Ettől függetlenül, mivel az inflációs várakozásokat is lejjebb kell vinni, azt kértük a beszállítóktól, hogy átmeneti jelleggel, 2-3 hónapra tartózkodjanak az árak emelésétől. Az egymillió dolláros kérdés Nagy Márton szerint, hogy ki a fontosabb egy ilyen intézkedéssorozat bevezetésekor: a fogyasztó, vagy a kereskedő, vagy a beszállító, utóbbi szereplők átmenetileg veszteséget szenvednek el egy ilyen intézkedés bevezetése után. Szerinte az infláció megfékezése és a fogyasztó megvédése a legfontosabb. A miniszter kérdésünkre elismerte, hogy nincs semmi sincs ingyen, minden ilyen kormányzati beavatkozási lépésnek van valamilyen ára, kárvallottja, de a fogyasztói inflációt le kell törni, mert az mindenre hat, a vállalatok döntésére, a kamatokra. Arra a kérdésünkre, hogy nem tartanak-e a kisboltok és a magyar tulajdonú láncok meggyengülésétől, Nagy Márton kifejtette: tudják, hogy a kisboltok érzékenyebbek az ilyen beavatkozásra, hiszen nekik kisebb a termékpalettájuk. Nagyobb arányban adnak el ilyen termékeket, amelyek az árrésstoppal érintettek, akár 50-55% is lehet ez az arányszám, ezért sérülhetnek. Figyeljük a helyzetet és azt, hogy milyen sérüléseket szenvednek el és szükség esetén lépünk - mondta. Ennek kapcsán felidézte, hogy a Covid-válság idején is volt kisbolt támogató program, 3 millió forintot lehetett kérni a kistelepüléseken működő üzletek esetében, a program keretösszege 10 milliárd forint volt. Most is gondolkodunk azon, hogy hasonló programot indítsunk, a cél, hogy a falvakban ne zárjanak be kisboltok, védeni kell az üzleteket, a kocsmákhoz hasonlóan - húzta alá. Áfa-visszatérítés A nyugdíjasoknak szóló áfa-visszatérítéssel érintett termékek köre bővíthető - válaszolta kérdésre a miniszter. Az érintett kör jelenleg mozog, a zöldség, gyümölcs termékeken kívül is lehetnek érintett termékek. A nyugdíjas szervezetekkel folytatott egyeztetések alapján az érintett termékek listája még változhat - vetítette előre. Készpénzfelvétel Minden településen legyen ATM - ez a cél szerepel a minisztérium napirendjén. Egy munkacsoport fog felállni ebben a kérdésben, részben kormányzati, kereskedelmi banki és jegybanki szakértőkkel. A kormány elkezdte bevezetni a POS-terminálokon megvalósítható készpénzfelvételt - emlékeztetett. Banki szolgáltatási díjak Kérdésre válaszolva arról is beszélt a miniszter, hogy a folyószámlavezetés díjainál 30%-os drágulást tapasztalnak év/év alapon. Az infláción belül a pénzügyi szolgáltatások árindexe 13%-os emelkedést mutat, ezen belül volt a folyószámla díjemelkedése 30%-os mértékű, ami szerinte teljesen megmagyarázhatatlan, és teljesen megalapozatlan. Ezt a díjemelkedést semmi sem magyarázza, még a tranzakciós illeték emelés sem. Az átutalás költsége év/év alapon nagyobb mértékben emelkedett, mint amennyit az illeték emelés indokolna - magyarázta a miniszter. A szolgáltatás minőségének javulásával, ugrásával sem lehet ezt az áremelést indokolni, ezt a KSH amúgy is kiszűri - tette hozzá. Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 17. Nagy Márton: 1-2 hetet adok, aztán újabb ársapka jöhet, ezúttal a bankszámlákra Szerinte ezen a téren is vissza kell térni a megalapozott áremelések felé, az inflációs áremelés mértéke megalapozott lehet - mondta a miniszter, aki ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly 3%-ot alig meghaladó volt az infláció, ezt lehetne indokolni, a 30%-ot szerinte nem lehet. Ha a Bankszövetséggel folytatott tárgyalásainkon nem találjuk meg a megfelelő és indokolt áremelési mértéket, akkor visszamegyünk egy korábbi időpontra az érvényes díjakban - húzta alá. Arra is kitért, hogy egy óriási profittömeggel rendelkező szektorról van szó a bankok esetében, és a profitábilis szektor még tovább akarja növelni a profitját. Felkészül: telekom-szektor Nagy Márton többször is hangsúlyozta, hogy a kormány többfrontos harcot folytat az infláció ellen. Az élelmiszerárak emelkedése ellen több intézkedéssel küzd, így például az árrésstoppal, de a szolgáltatások árának emelését is szoros figyelemmel követi, és itt nem csak a banki díjakat említette meg. Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a postai szolgáltatások kisebb súlyt képviselnek a szolgáltatásokon belül és itt hosszú időn át nem volt áremelés, ezért a kormány nem is tartja indokoltnak ezen a téren a beavatkozást. Ellenben az internet- és informatikai szolgáltatások árának emelkedésével foglalkozni fog a kormány, mert ezen a téren 15%-os éves áremelkedést látnak és ezek a szolgáltatók nagy súlyt képviselnek az inflációs kosáron belül a szolgáltatások árában. Ha végeztünk a bankokkal, akkor ők lesznek a következők, róluk sem feledkeztünk meg - utalt Nagy Márton a telekommunikációs, infokommunikációs szolgáltató cégek árazási gyakorlatára. Mi történt az első nap az árrésstop hatására? A hétfői napon, az árrésstop életbe lépésének első napján már érkeztek hírek arról, hogy az érintett élelmiszerek ára hogyan csökkent a kormányzati intézkedés hatására, ugyanakkor a legnagyobb kiskereskedelmi láncok már elkezdték korlátozni a termékek vásárlását, mennyiségi korlátozásokon keresztül. Emellett a hazai láncok véleménye is az volt, hogy az intézkedés nem fenntartható és hátrányosan érinti a magyar tulajdonú boltokat. Árrésstop: miről is van szó? Az árrésstopot Orbán Viktor jelentette be még a múlt héten, majd a rendeletet kihirdették a Magyar Közlönyben is. A rendelet március 17-én, vagyis ma lépett hatályba és elvileg május 31-ig tart. A legfontosabb pont, hogy az árrés nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét és legfeljebb 10 százalék lehet. Ha egy adott - 2023-ban 1 milliárd forintnál nagyobb bevételt termelő - üzletben vagy online felületen egy terméket nem forgalmaztak 2025 januárjában, akkor az árrés az utolsó havi átlagos árrés mértékét követi, legfeljebb 10 százalékos határig. A saját márkás termékek aránya nem haladhatja meg a 2025. január és február hónapban értékesített teljes mennyiségi arányukat. Ha egy kereskedő az adott terméket 2025. január és február hónapban nem forgalmazta, akkor az utolsó havi arányt kell figyelembe venni.