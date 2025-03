Árrésstop: drasztikus lépésekre készül a Spar

Az árrésstoppal kapcsolatban küldött levelet a Spar Magyarország vezetősége a dolgozóknak. A lapunk birtokába jutott levél szerint az intézkedés havi szinten 1,5 milliárd forintos veszteséget jelent a cégnek és változtatni fognak a kereskedelmi gyakorlatukon is. Ha ez nem elég, további lépések megtételére kényszerülnek.

Portfolio Retail Day 2025 Ne maradj le az év legfontosabb retail eseményéről, hiszen a találkozó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, a kiskereskedelmi-szektor legnagyobb kihívásainak megvitatására!

A Heiszler Gabriella, elnök-ügyvezető igazgató és Vonier Eduard ügyvezető igazgató által írt belső levélben többek között az olvasható, hogy

az elmúlt években ez már a sokadik olyan intézkedés, amely a működésünket nagyban megnehezíti, miközben 2024 volt a harmadik olyan év, amikor a Spar veszteséges volt.

"Célunk továbbra is az, hogy a vásárlóink számára megbízható kereskedőként a legjobb szolgáltatást nyújtsuk, számotokra pedig stabil munkahelyet biztosítsunk" - írják.

Az óriási kommunikációs zajban azonban fontos megérteni, hogy az árrés nem egyenlő a haszonnal, nem egyenlő a profittal. A maximum 10% árrésből, ha levonjuk a kiskereskedelmi különadót, alig valamivel több mint 5% marad csupán.

Ez a fennmaradó összeg az áru boltokba történő kijuttatására éppen, hogy elég, azonban semmilyen fedezetet nem biztosít a bérköltségekre, a piaci áron fizetett rezsiköltségekre, a további közterhekre, vagy az üzletek bérleti díjára - hangsúlyozzák a vezetők.

Az árrésstop jelentős, havi szinten közel 1,5 milliárd forint értékű megterhelést jelent a vállalat számára,

A cégvezetők összefogásra kérik a dolgozókat.

Az elkövetkező időszakban érezni fogjátok, hogy a kereskedelmi gyakorlatainkon változtatásokat fogunk eszközölni. Kérjük, hogy fogadjátok ezeket a változásokat nyitottan, hogy gyorsan beépülhessenek a mindennapi gyakorlatba

- olvasható a levélben.

Hozzáteszik: annak érdekében, hogy a cég hosszú távú stabilitását biztosítani tudják,

- ha a jelenlegi szabályozási környezet nem javul, vagy tovább romlik - még nehezebb lépések megtételére kényszerülhetünk.

Ami ebben a helyzetben is optimistává tesz minket az az, hogy az év első két hónapja kifejezetten eredményesen sikerült és erre a teljesítményre joggal lehetünk büszkék - írják még.

Hétfőtől él az árrésstop

Az árrésstopot a héten vezette be a kormány és a tervek szerint május végéig tart, bár ezt még meghosszabbíthatják.

A legfontosabb pontja a rendeletnek, hogy

a kiválasztott termékek esetében az árrés nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét és legfeljebb 10 százalék lehet.

Ha egy adott - 2023-ban 1 milliárd forintnál nagyobb bevételt termelő - üzletben vagy online felületen egy terméket nem forgalmaztak 2025 januárjában, akkor az árrés az utolsó havi átlagos árrés mértékét követi, legfeljebb 10 százalékos határig.

A kormány a saját márkás termékek arányát is szabályozta, az nem haladhatja meg a 2025. január és február hónapban értékesített teljes mennyiségi arányukat. Ha egy kereskedő az adott terméket 2025. január és február hónapban nem forgalmazta, akkor az utolsó havi arányt kell figyelembe venni. Ennek oka - ahogy arról Nagy Márton is beszélt -, hogy egy-egy termékkörön belül a saját márkás termékek sokszor 10 százalék alatti árrés mellett forognak, a brandelt termékek felára, árrése sokkal nagyobb. Azt vélelmezik, hogy a kereskedők úgy akarják majd csökkenteni a veszteségeiket, hogy kevésbé rakja szem elé a brandtermékeket.

Az érintett termékek a következők:

Csirkemell Csirkecomb Csirke far-hát Csirkeszárny Egész csirke Pulykamell Sertéscomb Sertéskaraj Sertésoldalas Sertéstarja Sertészsír Párizsi UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom Vaj Tejföl Natúr joghurt Gyümölcsjoghurt Trappista sajt Tehéntúró Margarin Napraforgó- és repceolaj Finomliszt BL 55 Rétesliszt BFF 55 Kristálycukor (fehér cukor) Fokhagyma Étkezési burgonya az újburgonya kivételével Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás

A húsok esetében beletartozik a friss, hűtött, fagyasztott termék is, csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált, csomagolás nélküli és csomagolt is. Minden érintett terméknél a laktózmentes változatoknál is él az árrésstop.

A rendelet a fenti termékeket folyamatosan elérhetővé kell tenni a 2024-es évben értékesített átlagos napi mennyiség szintjén. Azok a kereskedők, akik a rendelet hatálybalépését követően kezdik meg ezen termékek forgalmazását, egy másik üzletük adatait vehetik alapul az árrés és arányosítás meghatározásához. A választott üzletet az értékesítés megkezdése előtt legalább három nappal be kell jelenteni a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak.

Léptek a boltok

A bevezetés napján több boltlánc is úgy döntött, hogy korlátozást vezet be.

A Spar mérendő termékek esetében 3 kg, egyéb termékek esetében 10 darab, 1 l-nél / 1 kg-nál nagyobb kiszerelésű termékek esetén 10 l / 10 kg-ban korlátozta a megvásárolható mennyiséget.

A Tesconál tejből egy kartonnal, tejtermékekből (termékenként és terméktípusonként) 4 darabot lehet venni.

A Lidlnél egyáltalán nem lehet vásárolni az árrésstoppal érintett termékkörből a Lidl boltjaiban, ha a vevő áfás-számlát kér.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden arról beszélt, hogy az árrésstop hatálya alá mintegy 1000 termék tartozik, és 760 termék esetében tapasztaltak árcsökkenést.

Átlagosan 16 százalékos az árcsökkenés mértéke és ez még tovább növekedhet

- tette hozzá.

Előrevetítette azt is, hogy ha megindul a kereskedelmi láncok esetén a keresztátárazás, akkor arra lecsapnak. Szerinte az üzletláncok által eddig bejelentett mennyiségi korlátozások nem a lakossági fogyasztókat érintik, de ha ebben változást tapasztalnak, akkor fellépnek a kereskedelmi gyakorlattal szemben. Az élelmiszerek esetében a kereskedők mellett a beszállítókkal is tárgyalnak, akiket arra kértek, hogy tartózkodjanak az áremelésektől.

Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról beszélt lapunknak, hogy az árréstop-rendelet egyenes következménye lehet, hogy a kisboltok a diszkontokból és a szupermarketekből kényszerülnek beszerezni az élelmiszereket, hiszen a nagykereskedőkre - a kisboltok fő beszerzési forrásaira - a szabályozás nem vonatkozik. Nem csak a kis, de a közepes szereplők is nagyon nehéz helyzetbe kerültek most.

Címlapkép forrása: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images