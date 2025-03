Árrésstop: fontos kérdéseket tisztázhatnak a boltok a kormánnyal

Ismét tárgyaltak a Nemzetgazdasági Minisztérium és a kiskereskedelmi láncok képviselői az árrésstopról, lapunk úgy tudja, hogy több fontos kérdés is terítékre került.

Sikerült megállapodniuk abban, hogy a hatóság pontosítja a különböző számítási módszereket, amelyek alapján a láncok például az áraikat meghatározzák. A kiskereskedők ezt a rendkívül magas büntetési tételek miatt is fontosnak tartották.

Korábban már az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) is panaszkodott amiatt, hogy a rendelet szövegében már az árrés fogalmának meghatározása sem segíti a eligazodást, hiszen a haszonkulcs, illetve a termékek fajlagos árának fogalma keveredik. Úgy vélték, hogy értelmezési problémák lesznek még termékkategóriák cikkelem szintű azonosításával is.

Mi lesz a kisboltokkal?

A találkozón szó esett a kisboltok problémájáról is, amelyet az NGM igyekszik kezelni. A kis- és közepes méretű boltokra ugyan nem vonatkozik az árrésstop, csak az 1 milliárd forint feletti bevételű egységekre, a nagy láncoknál tapasztalható áresés elszívhatja a kicsik vásárlóit is. Az sem kizárt, hogy a kis üzletek majd nem a nagykereskedőktől szerzik be az árukat (hiszen rájuk sem vonatkozik az árréstop), hanem a diszkontokból és szupermarketekből.

A kis üzletek problémája a CBA ingerküszöbét is átlépte, Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója az RTL Híradónak. arról beszélt, hogy az árrésstop

nem fenntartható és ha hosszú ideig hatályban marad teljesen egyértelműen visszafordíthatatlan károkat fog okozni a hazai kereskedelemben.

A Lidl éppen ezért döntött úgy, hogy a lakossági vásárlásokra nem vezet be semmilyen korlátozást, de aki áfás számlát kér, annak nem értékesít az árrésstopos termékekből.

Mások, mint a Spar és a Tesco mennyiségi korlátozást vezetett be.

A Spar mérendő termékek esetében 3 kg, egyéb termékek esetében 10 darab, 1 l-nél / 1 kg-nál nagyobb kiszerelésű termékek esetén 10 l / 10 kg-ban korlátozta a megvásárolható mennyiséget.

A Tesconál tejből egy kartonnal, tejtermékekből (termékenként és terméktípusonként) 4 darabot lehet venni.

Az árrésstopot a héten vezette be a kormány és a tervek szerint május végéig tart, bár ezt még meghosszabbíthatják.

A legfontosabb pontja a rendeletnek, hogy

a kiválasztott termékek esetében az árrés nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét és legfeljebb 10 százalék lehet.

Ha egy adott - 2023-ban 1 milliárd forintnál nagyobb bevételt termelő - üzletben vagy online felületen egy terméket nem forgalmaztak 2025 januárjában, akkor az árrés az utolsó havi átlagos árrés mértékét követi, legfeljebb 10 százalékos határig.

A kormány a saját márkás termékek arányát is szabályozta, az nem haladhatja meg a 2025. január és február hónapban értékesített teljes mennyiségi arányukat. Ha egy kereskedő az adott terméket 2025. január és február hónapban nem forgalmazta, akkor az utolsó havi arányt kell figyelembe venni. Ennek oka - ahogy arról Nagy Márton is beszélt -, hogy egy-egy termékkörön belül a saját márkás termékek sokszor 10 százalék alatti árrés mellett forognak, a brandelt termékek felára, árrése sokkal nagyobb. Azt vélelmezik, hogy a kereskedők úgy akarják majd csökkenteni a veszteségeiket, hogy kevésbé rakja szem elé a brandtermékeket.

Az érintett termékek a következők:

Csirkemell Csirkecomb Csirke far-hát Csirkeszárny Egész csirke Pulykamell Sertéscomb Sertéskaraj Sertésoldalas Sertéstarja Sertészsír Párizsi UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom Vaj Tejföl Natúr joghurt Gyümölcsjoghurt Trappista sajt Tehéntúró Margarin Napraforgó- és repceolaj Finomliszt BL 55 Rétesliszt BFF 55 Kristálycukor (fehér cukor) Fokhagyma Étkezési burgonya az újburgonya kivételével Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás

A húsok esetében beletartozik a friss, hűtött, fagyasztott termék is, csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált, csomagolás nélküli és csomagolt is. Minden érintett terméknél a laktózmentes változatoknál is él az árrésstop.

