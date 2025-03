Két nagyágyúval a hátuk mögött torpedóznák meg a Brüsszeli döntést a tagállamok

Németország és Franciaország vezetésével egyes uniós tagállamok azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió enyhítsen a földgáztárolók feltöltésére vonatkozó szigorú előírásain. Ez a téma más sokszor felmerült, mivel az uniós államok szerint a jelenlegi szabályok hozzájárulhatnak a földgázpiaci ártüskékhez, ami jelentős kihatássál van az áramárakra is.

Az uniós tagállamokból álló érdekcsoport azt szorgalmazza, hogy

az Európai Unió a következő két évre csökkentse a földgáztárolók töltöttségi szintjére vonatkozó előírásokat

- írta meg a Yahoo Finance.

Bár az Európai Bizottság már tett egy javaslatot, amiben a fennálló előírások megtartása mellett 2027 végéig meghosszabbítaná a szabályt, most úgy néz ki, hogy a kezdeményezés ebben a formában ellenállásba fog ütközni a tagállamok részéről.

Az Európai Unió jelenlegi előírásai arra kötelezik a tagállamokat, hogy novemberig a tárolói kapacitásuk 90%-áig kell feltölteniük a tárolóikat. Az uniós rendelet közbenső célokat is meghatároz, miszerint a tárolói készletek 2025. február 1-jéig nem eshetnek 50% alá (lehetőleg 55% alá), 2025. május 1-jéig pedig 30% alá (lehetőleg 45% alá).

Azonban most több ország - köztük Hollandia, Szlovákia és Magyarország - is egy 10%-os rugalmasságot szeretne elérni, amely gyakorlatilag azt jelentené, hogy

a feltöltési küszöb akár 80%-ra is csökkenhet.

Az EU gáztartalékai az idei fűtési szezon során gyorsabban fogynak. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak az előző két évhez képest sokkal alacsonyabb szintről kell feltölteni tárolóit, amelyek összeöltöttsége jelenleg 34,2%-on áll. Mivel a fűtési szezon, amely a fogyasztás jelentős részét adja, április elején véget ér, az idei szezonban már biztosan nem merül fel ellátásbiztonsági kockázat. Ha az nem is, de a visszatöltés során gázpiaci árnyomás viszont lehet, így a szükséges nagyjából 600 TWh-nyi mennyiséget csak drágábban tudja majd megvásárolni a régió. Erről és a kapcsolódó gázpiaci folyamatokról bővebben itt írtunk:

Támogatjuk a kevésbé szigorú tárolási előírásokat. A nagyobb rugalmasság lehetővé tenné, hogy enyhüljön a nyomás a gázpiacon és hozzájárulhat a feltételek normalizálódásához

– nyilatkozta egy német kormányzati szóvivő csütörtökön.

Lengyelország, amely jelenleg az EU soros elnöki tisztségét tölti be, már több rugalmasságot biztosító javaslatot is előterjesztett a tagállamok számára, például a november 1-i határidő helyett egy október 1. és december 1. közötti időszakot határozna meg. Ezen kívül Németország, Franciaország és a többi tagállam a szerdai találkozón további engedményekre irányuló javaslatokat is megfogalmazott.

Fontos, hogy az egyeztetések egyelőre csak a 2026-os és 2027-es évekre vonatkozó szabályok meghosszabbításáról folynak, és nem érintik a jelenlegi tárolási szezont.

Ami biztos, hogy a tagállamoknak közös álláspontra kell jutniuk még azelőtt, hogy megkezdődnének az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások a szabályozás végleges formájáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images