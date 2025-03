Özönvíz zúdult a turisták kedvelt célpontjára, évtizedek óta nem láttak ilyet

A spanyol hatóságok bejelentése szerint akkora eső zúdult Madridra, hogy több évtizede nem látott méretű áradásokat okozott - számolt be az MTI.

Az Ibériai-félszigeten három hete egymást váltják a súlyosabb viharok, ennek hatására több vízfolyás vízhozama is megtöbbszöröződött. A spanyol fővároson, Madridon átfutó Manzanares folyó az átlagos vízmennyiség tizenötszörösével árad. José Luis Martínez Almeida polgármester elmondta: Madridban megdőlt az 1997-es esőzési rekord, ilyen mennyiségű csapadékra még nem volt példa márciusban.

A hatóságok a lezúduló vízmennyiség miatt állandó készenlétben állnak, folyamatosan figyelemmel követik a vízállás alakulását, hogy ha kell, megtegyék a szükséges lezárásokat

- hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy a helyzet jelenleg stabil, de további esőzések várhatók.

A tartományi kormány a közösségi oldalain arra szólította fel a helyieket, hogy kerüljék a szükségtelen utazásokat. Az ország közepén találhat térségben nyolc olyan folyót tartanak jelenleg számon, amelyeknek veszélyesen megemelkedett a vízszintje. Az eső miatt több közúton kellett elrendelni részleges lezárásokat, valamint a főváros nyolc nagy közparkja is bezárt. Az időjárás az egyetemekre is hatást gyakorol, mivel hét intézményben is törölték a tanórákat és vizsgákat, a munkaügyi minisztérium pedig felhívást adott ki, miszerint ahol lehetséges, javasolja a távmunkát a nap folyamán.

(madrid en alerta️)El Manzanares se desborda.El río ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento del caudal de hasta 5 metros en solo dos horas. #Manzanares — Life (@JavierApophis) March 19, 2025

A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) jelzése szerint a Martinho névre keresztelt vihar a Kanári-szigetek kivételével az egész országot érinti, 12 óra alatt négyzetméterenként 60 liternyi csapadék eshet, és óránként 70-90 kilométeres széllökések alakulhatnak ki helyenként. A Kasztília és León tartományban található Ávilában utcákat árasztott el az Ajada és a Chico folyó, a víz házakba, garázsokba tört be, még a bikaviadal-arénát is ellepte.

A kialakult helyzet miatt Jesús Manuel Sánchez Cabrera ávilai polgármester vészhelyzetet hirdetett a városban. A déli országrészben viszont már enyhült az elmúlt napok rossz időjárása, Córdobában mérsékelték a készültségi szintet, és hazatérhettek azok, akiket elővigyázatosságból evakuáltak a Guadalquivir folyó áradás miatt. Spanyolországban eddig két halálos áldozatot követelt a rendkívüli időjárás ezen a héten, Sevilla közelében egy házaspár vesztette életét, miután autójukat elsodorta az áradás. Az Aemet előrejelzése szerint

a hétvégén folytatódnak az esőzések, habár csökken a várható csapadékmennyiség.

Címlapkép forrása: Europa Press 2025 via Getty Images