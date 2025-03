Új történelmi naperőművi termelési csúcs alakult ki Magyarországon

A keddi rekordot több, mint 120 MW-tal megdöntötte csütörtökön az ipari méretű naperőművek áramtermelési csúcsa, hiszen a friss rekord csütörtökön 11 óra tájban 3883 MW volt, és ezzel párhuzamosan a három naperőművi kategória együttes termelése is új történelmi rekordot ért el 6266 MW-tal – emelte ki pénteki Facebook-posztjában az Energiaügyi Minisztérium. Erről a fejleményről és az általa okozott fokozott kihívásokról is szó lesz a Portfolio április 8-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, amelyen a tárca két államtitkára is részt vesz, részletes program itt