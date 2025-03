Változás jön az időjárásban, előrejelzés érkezett

A Kárpát-medence időjárásában is változás várható a következő 36 órában - jelentette a HungaroMet.

Időjárási helyzet Európában

Határozottabb változás indult el a kontinens légkörzésében: az Atlanti-óceán fölött örvénylő ciklonok frontjaikkal elérték Nyugat-Európát, így arrafelé egyre nagyobb területen fordul felhősre, csapadékosra az időjárás. Az eső mellett zivatarok is előfordulnak, ezeket az Ibériai-félszigeten - ahol egyébként már napok óta mozgalmas az idő - néhol rövid idő alatt 30-40 mm-t meghaladó csapadék kíséri. Gyengülő ciklon örvénylik Északkelet-Európában is, amely az elmúlt 24 órában főként Finnországban okozott több helyen is havazást. Máshol még egyelőre egy nagy kiterjedésű anticiklon a meghatározó, alatta nagy területen zavartalanul süt a nap.

A Kárpát-medencében is változás várható a következő 36 órában:

a térség egyre inkább a fentebb említett ciklonok előoldalára kerül, így szombaton felhősre, többfelé esősre vált az idő.

Várható időjárás szombat éjfélig

Délnyugat felől előbb fátyolfelhők vonulnak fel, majd az éjszaka folyamán ebből az irányból egyre vastagabb, zártabb felhőzet terjeszkedik. Ez szombat délutánra az északkeleti határvidéket is eléri - ekkortól viszont a Dunántúlon nyugat felől egyre szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Az éjféli óráktól helyenként már előfordulhat (saras) eső, zápor, azonban kiterjedtebb esőzésre szombat délutántól számíthatunk, leginkább a Dunától keletre. A csapadék előfordulási esélye a nyugati, délnyugati vidékeken a legkisebb.

Reggelig csupán helyenként élénkülhet meg a déli, délkeleti szél, amely szombaton a Dunántúlon nagy területen lesz erős, néhol viharos.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunától keletre többnyire -6 és +1, a Dunántúlon jellemzően +2 és +8 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 12 és 19 fok között várható, de az Északi-középhegység tágabb környezetében, valamint az Észak-Alföldön helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Időjárás vasárnap

Több alkalommal erősen megnövekedhet a felhőzet, de emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok előfordulnak. Kora délutánig egy csapadékzóna vonul át délnyugat felől északkelet felé az országon, melyből többfelé várható eső, zápor - áll a HungaroMet időjárás-előrejelzésében.

Délután, este már inkább csak elszórtan alakulhat ki zápor, néhol esetleg zivatar.

Délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérhetik. A hajnali 3, 10 fokról délutánra általában 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban borult, csapadékos északkeleti tájakon mindössze 10 fok körüli csúcsértékre számíthatunk.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 19. Baj van: a Balaton mindhárom medencéje eutróffá vált

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images