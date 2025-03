Új defibrillátort fejlesztenek magyar együttműködésben

Konzorciumi partnerségben új defibrillátort fejleszt az Innomed és a Pécsi Tudományegyetem. A 733 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló projekt célja az újraélesztések sikerrátájának javítása. A prototípus már megvan, a szabadalom beadása már folyamatban.

A 733,3 millió forint európai uniós támogatás felhasználásával a fejlesztések egyik fő iránya a ritmuszavarok és a visszatérő keringés pontosabb érzékelése, valamint a defibrilláláshoz és a szívritmuszavarra vonatkozó terápiához (cardioversio) szükséges optimális energiaszint pontosabb meghatározása volt - hangzott el a hétfői sajtóeseményen, amelyed az Innomed és a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja szervezett közösen. Ez volt ugyanis az a két szervezet, amelyek együttműködtek a Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósult projekt keretében.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinikáján a kutató-fejlesztői munka során széleskörű adatgyűjtés történt a klinikai halálból való újraélesztés (cardiopulmonalis resuscitatio), akut és ütemezett cardioversio, valamint intenzív terápiás ellátásra szoruló betegek EKG monitorozása során.

Az adatok felhasználásával a konzorcium ipari partnere fejlesztette ki az új készülék prototípusát, melynek tesztelése jelenleg is zajlik. Sikeres klinikai alkalmazás esetén

a készülék továbbfejlesztett funkcióinak köszönhetően emelheti a sikeres újraélesztések arányát.

Esetleges járványhelyzetben a betegellátási idő rövidülése csökkentheti a beteg és az egészségügyi személyzet fertőzésveszélyét is. A fejlett algoritmusok és érzékelők alkalmazása a kritikus állapotban lévő betegek gyorsabb, biztosabb ellátását eredményezhetik, javítva a beavatkozások sikerarányát, csökkentve a helyes diagnózis felállításához és a terápiás eljárásokhoz szükséges időt, valamint a beavatkozásokkal járó egyes szövődményeket.

A kutatás-fejlesztési projekt keretében egy modern, javított funkciókkal rendelkező, fejlett diagnosztikai eljárásokat és algoritmusokat alkalmazó klinikai defibrillátor gyártásba vihető prototípusa került kifejlesztésre, amely alkalmas COVID szindrómás páciensek diagnosztikájában és terápiájában történő alkalmazásra is.

Dévai Endre, a konzorciumban résztvevő Innomed elnök-vezérigazgatója azt hangsúlyozta: a fejlesztésekkel nem lehet megállni, folyamatos az innováció, éppen ezért forgatják vissza a nyereséget a cégbe, melyből a kutatási tevékenységeiket finanszírozzák, a pályázati források mellett.

Jól képzett csapatunk számára az elsődleges feladat az egyre összetettebb, kifinomultabb utasítások megadása, az algoritmusok tökéletesítése termékportfóliónk valamennyi készüléke esetében. Egy új berendezés egyben új algoritmus is. A fejlesztések sokszor több éves, akár évtizedig is elhúzódó projektek, hiszen a csapat által kitalált algoritmusokat validálni kell a mindennapi gyakorlatban: bizonyítani kell, hogy az ötlet tényleg jó és hasznos, mindemellett kivitelezhető is - tette hozzá.

A defibrillátor-fejlesztés kapcsán felmerült egyes új technológiai módszerekkel kapcsolatban a szabadalom beadása folyamatban van. Bízunk benne, hogy a következő években a mindennapi klinikai gyakorlatban egyre több területen tudjuk alkalmazni az elvégzett fejlesztéseket - Tóth Kálmán, a projekt szakmai vezetője, a Pécsi Tudományegyetem klinikaigazgatója.

Az Innomed elnök-vezérigazgatója arról is beszélt az eseményen, hogy a piaci környezet nem könnyű, ebben a szegmensben mára csak 10 vállalat maradt, az Innomed kivételével az összes többi cég nem független, hanem nagy multivállalat része. Egy ilyen helyzetben a tőkeerős vállalatokkal nem könnyű a verseny, főleg abban az esetben, ha a magyar tulajdonú vállalat (jelen esetben az Innomed) a hazai megrendeléseken elmaradása miatt nem tud erős magyar pillérrel és támaszokkal rendelkezni. Az Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt. jogelődje 1989-ben fejlesztőmérnökök részvételével alakult, a cég fő profilja kardiológiai diagnosztikai és radiológiai készülékek gyártása. Az azóta is 100 %-ban magyar tulajdonban lévő cég alapítóinak célja egyúttal részvénytársaság üzleti filozófiája is: fejlesztési stratégiájában innovátorként, kereskedelmi és szolgáltatótevékenységében pedig a vevői igényeket teljességgel kiszolgáló cégként működik azóta is.

