Lebukott egy cég a kiskereskedelmi adóval

A kiskereskedelmi adót a webáruházaknak is fizetniük kell, ha az árbevételük eléri az 500 millió forintot; az adó mértéke 3 milliárd forintig 0,15 százalék - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) keddi közleményében.

Egy konkrét esetet ismertetve az adóhivatal közölte: egy webáruház internetes oldalát és online számlaadatait elemezve megállapították, hogy a cég bevétele jelentős részét online vásárlásokból, kiskereskedelemből szerzi, a számlákat jellemzően magánszemélyeknek állítja ki. Az online számlaadatokból az is kiderült, hogy a webáruház bevétele jelentősen meghaladta az 500 millió forintot,

de a cég kiskereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó bevallását sem nyújtotta be.

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának revizorai az online adatok elemzése után a webáruház telephelyén próbavásárlást indítottak. A revizorok a próbavásárlás során mindent rendben találtak, kaptak nyugtát is. Erre tekintettel nem szigorú, súlyos szankciókkal járó ellenőrzés keretében állapították meg a be nem vallott kiskereskedelmi adót, hanem támogató jellegű ellenőrzés keretében figyelmeztették a céget, hogy az online számlaadatok alapján a kiskereskedelmi adó bevallását és befizetését is várja tőle a NAV.

A revizorok fellépése után a cég benyújtotta hiányzó bevallását, és több mint 15 millió forintnyi kiskereskedelmi adót fizetett be.

A közlemény szerint a webáruházaknak, az online térben kereskedőknek fokozottan érdemes figyelniük a kiskereskedelmi adó szabályainak betartására is. A NAV ugyanis az adatelemzés révén könnyen meg tudja állapítani a fizetendő adót, de ilyenkor a cégnek a meg nem fizetett adó mellett számolnia kell adóbírsággal, amelynek mértéke akár 200 százalék is lehet, valamint késedelmi pótlékkal is - jelezte az adóhivatal.

