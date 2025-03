Lyukat üt a költségvetésben a kibővített családtámogatási rendszer

A családi adókedvezmény 2024 végén elfogadott módosítása, valamint a három- és kétgyermekes anyák szja-mentességének kiterjesztése komoly kérdéseket vet fel a költségvetés fenntarthatósága és a társadalombiztosítási rendszer stabilitása szempontjából. Írásomban kifejezetten a három kiskorú gyermeket nevelő családok esetén érvényesülő hatásokat vizsgáltam meg. Ez alapján kimondható, hogy a kedvezmények kiterjesztése a jelenlegi családtámogatási rendszert még jobban eltorzítja, és hatalmas lyukat üt a költségvetésen, beleértve a tb-alrendszert is.

A kiskorú gyermekek után járó családi adókedvezmény 2011-es indulása és 2014-es bővítése óta elég sokat vesztett vásárlóértékéből. Ezt ellensúlyozhatja, hogy a 2024 végén beterjesztett költségvetési törvény a kedvezmény gyermekszámtól függő felső határait két lépésben megduplázza. Ettől függetlenül február végi évértékelő beszédében Orbán Viktor felvázolt egy többéves programot. Ebben valódi hungarikumként jelentősen kibővíti a valaha gyermeket szülő anyák szja-mentességi körét 4-ről 3, illetve 2 gyermekre, míg a 30 év alatti anyák kedvezményének átlagbéres maximálása is korlátlanná válik.

Mivel az szja már 2011/12 óta egykulcsos és viszonylag alacsony kulcsú, ezért a mentesség közel sem olyan nagy hatású, mint egy progresszív szja-rendszerben lenne.

Háromgyerekes családok

Átugrom a kedvezményplafon kizárólag a választási mozgósítást szolgáló átmeneti 50%-os emelését, és a rövidség kedvéért a három kiskorú gyermeket nevelő családokra szorítkozom. Csupán a jelenlegi és a jövő évi helyzetet hasonlítom össze, amikor az idei októberi szja-mentesítés és a maximális kedvezmény jövő januári 100%-os emelése összeér. További egyszerűsítésként a férj/feleség vagy az apa/anya bruttó keresetek számos kombinációja helyett csupán a szimmetrikus eloszlást vizsgálom, azaz amikor a férj és a feleség bruttó keresete egyenlő.

Fő mondanivalóm:

a kedvezmények kiterjesztése a jelenlegi családtámogatási rendszert még jobban eltorzítja, és hatalmas lyukat üt a költségvetésben, beleértve a tb-alrendszert is.

Itt csak egy példát ragadok ki: egy olyan házaspárnál, ahol mindkét fél bruttó keresete 300 ezer forint, az eredeti támogatási rendszer 99 ezer forintnyi kedvezményében az szja és a tb-járulék összetétele 90+9 ezer forint, a végleges rendszerben viszont 90+111=201 ezer forint, de a 90 ezer forintból csak az apa 45 ezer forintnyi szja-ja vonható le, ebben az értelemben 198–45–111= 42 ezer forint, ami a költségvetésnél marad.

A Portfolio március 6-i cikke is részletes összehasonlítást ad a kedvezmények és a mentesség hatásáról, itt csupán egy adatot idézek: a háromgyermekes anyák szja-mentessége 200-250 ezer nőt érinthet, az adóintézkedés mintegy évi 200 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. A kétgyermekes anyák mentességének életkorral haladó fokozatos kiterjesztése is hasonló hatású lehet, 2029-re akár az 1000 milliárd forintot is elérheti.

Egyszerűség kedvéért a jövedelemtől független családi pótlékot (a háromgyermekes családoknál értéke 3-szor 16 ezer forint, vagyis 48 ezer forint) és a többi gyermekkedvezményt (CSOK, babaváró hitel stb.) a tárgyalásból kihagyom. Személyes érdeklődésem követve hangsúlyosan szólok majd a vélt és a valódi nyugdíjhatásokról is.

A jelenlegi támogatási rendszer

A 2025. június 30-ig érvényes családi kedvezményrendszer hatását az 1. táblázatban mutatom be. Ahhoz, hogy táblázatunk összehasonlítható legyen a 2026. januártól érvényes rendszert tükröző 2. táblázattal, a férfi és a női szja-t és (tényleges) nettó béreket külön-külön tüntetjem föl, még ha itt még azonosak.

Az 1. oszlopban az apa és az anya azonosnak feltételezett havi bruttó keresete havi 100 ezer forintól 1,6 millió forintig terjed.

A 2. oszlopban az apa szja-befizetése növekszik 0-ról 190,5 ezer forintig, 300 ezer forint fölött válva pozitívvá.

A 3. oszlopban az anya és az apa azonos tb-járuléka fut, amely csak az első sorban marad 0.

A 4. és az 5. oszlopban az anyai, illetve az apai nettó bér szerepel, amely a bruttó bér mínusz szja mínusz tb-járulék. 100 ezer forintnál még semmi levonás sem terheli a bruttó bért, de nagyobb béreknél már levonódik a tb-járulék, majd 300 ezer forint fölött már az apai szja is.

A 6. és a 7. oszlopban az anya és az apa egyelőre azonos nettó bére szerepel. Az együttes kedvezmény szja és tb-járulékmegoszlása is világos: 90+9 ezer forint.

1. táblázat: Az idei első félévi családtámogatási rendszer kimenete, 3 kiskorú gyermeknél, eFt/hó Bruttó bér Szimmetrikus szülői szja Szimmetrikus szülői tb-járulék Anya nettó keresete Apa nettó keresete Együttes kedvezmény szja Együttes kedvezmény tb-járulék 100 0 0 100 100 30 37 200 0 17,5 182 182 60 39 300 0 51 249 249 90 9 400 10,5 74 315,5 315,5 99 0 500 25,5 92,5 382 382 99 0 600 40,5 111 448,5 448,5 99 0 700 55,5 129,5 515 515 99 0 800 70,5 148 581,5 581,5 99 0 900 85,5 166,5 648 648 99 0 1000 100,5 185 714,5 714,5 99 0 1100 115,5 203,5 781 781 99 0 1200 130,5 222 847,5 847,5 99 0 1300 145,5 240,5 914 914 99 0 1400 160,5 259 980,5 980,5 99 0 1500 175,5 277,5 1047 1047 99 0 1600 190,5 296 1113,5 1113,5 99 0 Forrás: a szerző összeállítása

A 2026-ban hatályos rendszer

2026. január 1-jétől a kedvezmények plafonja a jelenlegi értékek 100 százalékával emelkedik, azaz három kiskorú gyermek esetén 198 ezer forintot ér el. Közben 2025. október 1-jétől a háromgyermekes anyák munkajövedelme szja-mentessé válik (még ha a gyermekek maguk is dolgoznak vagy akár nyugdíjasok vagy külföldön élnek). Az új rendszer kimenetét a 2. táblázat mutatja be. Az egyszerűség kedvéért nem veszem figyelembe, hogy akár az infláció, akár reálhatások miatt emelkedni fognak a nominális bérek, és a duplázott plafon reálértékben is csökkenni fog.

Megtartva a 300 ezer forintos sort, a 2. táblázatból különösebb veszteség nélkül elhagyhatjuk az 1. táblázat páratlan sorait, és a tizedestörtek is eltűnnek.

Az 1. oszlopban továbbra is az apa és az anya azonosnak feltételezett havi bruttó keresete havi 200 ezertől 1,6 millió forintig terjed.

A 2. oszlopban az anya szja-mentessége miatt az apa szja-befizetése csak 1,4 millió forint fölött válik pozitívvá.

A 3. oszlopban az anya és az apa azonosnak feltételezett tb-járuléka fut, amely csak a 300 ezer forintos bruttó keresetig marad 0.

A 4. és az 5. oszlopban a női, illetve a férfi nettó bér szerepel, az előző csak 1,4 millió forintos bruttó keresetnél előzi meg az utóbbit, addig együtt futnak.

Figyeljük meg, hogy a háromgyermekes anyák szja-mentessége miatt már 600–600 ezer forint bruttó keresetpárnál az együttes kedvezmény összege átlépi a kedvezményplafon 198 ezer forintját, sőt, 800–800 ezer forintnál már az együttes szja-kedvezmény (amelybe a családi kedvezmény mellé az szja-mentességet is beleszámítottuk) is nagyobb, mint a plafon.

2. táblázat: A jövő évi családtámogatási rendszer kimenete, 3 kiskorú gyermeknél, eFt/hó Bruttó bér Apa szja Szülői tb-járulék Anya nettó keresete Apa nettó keresete Együttes kedvezmény szja Együttes kedvezmény tb-járulék 200 0 0 200 200 60 74 300 0 0 300 300 90 111 400 0 5 395 395 120 138 600 0 57 543 543 180 108 800 0 109 691 691 240 78 1000 0 161 839 839 300 48 1200 0 213 987 987 360 18 1400 12 259 1141 1129 408 0 1600 42 296 1304 1262 438 0 Forrás: a szerző összeállítása

Természetesen lehetne bővíteni az elemzést a júliusi és az októberi kiterjesztéssel, valamint a sokkal számosabb, de családonként kisebb értékű kedvezményben részesülő, két- és egy kiskorú gyermeket nevelő anyákkal, de ettől megkímélem az olvasót. Inkább az elhanyagolt vagy félreértett nyugdíjhatások elemzésével folytatom az írást.

Nyugdíjhatások

Nemcsak a közemberek, de még a szakértők egy része is azt hiszi, hogy e kedvezmények miatt az induló nyugdíjak beszámításában használt, normatív nettó bérek is jelentősen emelkednek. Ez tévedés,

továbbra sem a tényleges, hanem a normatív nettó bérek számítanak, tehát a nyugdíjakra közvetlenül nem hatnak a családi és anyai kedvezmények.

(Ugyanakkor más területeken a tényleges nettó bérek számítanak!)

Egy barátom hívta föl a figyelmem arra, hogy érzékelési zavarokat okozhat, hogy a könnyítések hatására az induló nyugdíjak még jobban lemaradnak a nyugdíjba vonulás előtti év tényleges nettó béreitől. Ezt tükrözi az 1. és a 2. táblázatbeli anyai nettó keresetek egybeillesztése, kiegészítve a normatív nettó bér idősorával. Látható, milyen nagy a relatív különbség az egyes oszlopok azonos sorában szereplő elemek között. Például a bruttó 600 ezer forint anyai–apai keresetpárnál a normatív, nyugdíjszempontból releváns nettó bér csak 399 ezer forint, de a 2025. I. félévi és a 2026. évi értékek 448,5 ezer, illetve 543 ezer forintra emelkedik, és ezzel fordított arányban csökken az úgynevezett helyettesítési hatás.

3. táblázat: Anyák nettó keresetének szétválása, eFt/hó Bruttó bér Normatív nettó kereset Eredeti tényleges nettó kereset Végső tényleges nettó kereset 200 133 182,5 200 300 199,5 249 300 400 266 315,5 395 600 399 448,5 543 800 532 581,5 691 1000 665 714,5 839 1200 798 847,5 987 1400 931 980,5 1141 1600 1064 1113,5 1304 Forrás: a szerző összeállítása

Fokozódó járulékkiesés

Már a családi adókedvezmény 2014-es kiterjesztése is jelentősen csökkentette a tb-kassza járulékbevételeit. Ezt a folyamatot tovább erősíti a több kiskorú gyermeket nevelő házaspárokra vonatkozó, a mostanában meghirdetett kedvezményplafon-emelés és szja-mentesítés.

Például az 1. és a 2. táblázat összehasonlításából látjuk, hogy június 30-ig a tb-járulékkedvezményre csak a 600 ezer forintos családi bruttó keresetig van szükség, havi 9 ezer forint értékben. Jövő januártól ugyanebben a magasságban már 111 ezer forint lesz a havi kiesés, de 800 ezer forintnál eléri a 138 ezer forintot is, aztán csökken, és 1,4 millió forintnál el is tűnik.

Emellett, ha egy önfoglalkoztató feleség keresete egy részét átadja férjének, akkor csökkenthetik az együtt befizetendő járulékot. Ugyanakkor a tényleges nettó keresetek emelkedése növelheti a nők munkavállalását, s így a befizetett járulékot. (Egyébként az szja egykulcsossá tétele és a tb-járulékplafon eltörlése óta a két elvonás közötti közgazdasági különbség megszűnt.)

A teljes kép megrajzolásához a következő paraméterértékek ismeretére lenne szükség: az apa bruttó bére, az anya bruttó bére, kiskorú gyermekeik száma, legalább két (akár nyugdíjas) gyermek megléte. (A mentesség fokozatos kiterjesztése miatt a kétgyermekes anyáknál az életkor ismeretére is szükség van.)

A reális eloszlások ismeretében a járulékkiesés megbecsülhető lenne, de e becslésekben helytelen feltételezni, ahogy néhány szakértő teszi, hogy a nők bruttó keresete független a gyermekeik számától. Az is nyitott kérdés, hogy az erősített támogatási rendszer hogyan hat a nők szülési kedvére, ha egyáltalán hat.

Persze, a jelenlegi magyar nyugdíjrendszerben e változások nélkül is egyre jobban növekszik a költségvetési támogatás aránya. Külön kiemelem, hogy a szocho 2016 és 2022 közötti erőltetett csökkentése nemcsak a tényleges reálbérek emelkedéséhez járult hozzá, de már középtávon csökkentette a járulékbevételeknek a nyugdíjkiadásokhoz viszonyított arányát.

Egyébként a hasonló jellegű (bár gyermektelen vagy nyugdíj mellett dolgozó nőkre is kiterjedő) Nők40 program is jelentősen (becslésem szerint évi 200 milliárd forinttal) növeli a járulékkiesést, bár erről a kormány szemérmesen hallgat.

Az igazi kérdés persze az, hogy meddig tartható fenn ez a populista költségvetési politika. A már amúgy is nagy éves költségvetési hiány középtávon akár 1 százalékponttal is megemelkedhet, és az államadósság a megengedettnél jobban növekedne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images