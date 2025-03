Négy éve nem esett ekkorát az amerikai fogyasztói bizalom

2021-es mélypontra esett az amerikai fogyasztói bizalom. Elsősorban az infláció és a gazdaság jövőjével kapcsolatos bizonytalanság miatt aggódik az amerikai lakosság. A mostani adat beleillik abba a trendben, hogy a reálgazdasági adatok még erősek, de az előretekintő indikátorok már gyorsan romlanak.

Az amerikai fogyasztói bizalom márciusban négyéves mélypontra süllyedt,

főként a magasabb árak és a gazdasági kilátások miatt érzett aggodalom következtében, miközben Trump elnök kormánya fokozta a vámintézkedéseket.

A Conference Board által mért fogyasztói bizalmi index 7,2 ponttal 92,9 pontra csökkent – derült ki a kedden közzétett adatokból. A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok előzetes várakozásának mediánja 94 pont volt.

A következő hat hónapra vonatkozó várakozásokat mérő alindex közel 10 pontot esett, így 65,2 ponton áll, amely a legalacsonyabb érték 12 éve, míg a jelenlegi helyzet értékelése ennél kisebb mértékben romlott.

A Conference Board és a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexei az utóbbi időben egyaránt borús képet festenek, mivel a háztartások aggódnak, hogy

Donald Trump elnök vámintézkedései miatt újból fellángolhat az infláció.

A vállalatok figyelmeztettek a növekvő árakra és a kereslet várható visszaesésére, összhangban a közgazdászok előrejelzéseivel, amelyek stagfláció kockázatára és a recesszió növekvő valószínűségére figyelmeztetnek.

Az inflációs várakozások az elkövetkező évre vonatkozóan két éve nem látott magas szintre emelkedtek. Egy hasonló mutató, amelyet a Michigani Egyetem mér, március elején 2022 óta a legmagasabb szintre ugrott.

Bár a hangulatindexek és más ún. „puha adatok” – például a vállalati vagy ingatlanfejlesztői felmérések – az elmúlt hetekben határozottan pesszimista irányba mozdultak, „kemény adatok” (reálgazdasági adatok) szerint az amerikai gazdaság továbbra is stabil. A munkanélküliség továbbra is alacsony, a gyártási tevékenység februárban élénkült, és egy másik jelentés szerint az infláció is enyhült múlt hónapban.

„A fogyasztók jövőbeni jövedelmekkel kapcsolatos optimizmusa – amely az elmúlt hónapokban viszonylag erős volt – nagyrészt eltűnt. Ez arra utal, hogy a gazdasággal és munkaerőpiaccal kapcsolatos aggodalmak már elkezdtek begyűrűzni a fogyasztók saját helyzetértékelésébe is” – mondta Stephanie Guichard, a Conference Board vezető közgazdásza.

A közgazdászok és a Fed döntéshozói számára most a legfontosabb kérdés az, hogy a romló hangulat megjelenik-e a fogyasztók tényleges viselkedésében is,

például a költekezés látványos visszafogásában. A háztartások továbbra is küzdenek a tartós inflációval, a magas hitelköltségekkel és a lassuló munkaerőpiaccal, amelyek együttesen megterhelik pénzügyi helyzetüket.

