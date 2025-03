Hatalmas lépést tett ma Kína a globális felmelegedés lassításáért

Portfolio 2025. március 26. 08:06

Kína három erősen szennyező nehézipari ágazatra is kiterjeszti a kabonkvóta rendszert, amely 1500 vállalatot von be a kötelezettek közé, és ezzel azt éri el az ázsiai óriásgazdaság, hogy az általa kibocsátott összes éves szén-dioxidnak immár több, mint a 60%-át lefedi a kibocsátási kvótarendszerével – jelentette be szerdán a környezetvédelmi minisztérium.