Itt van Orbán Viktor bejelentése: minden kistelepülésen élőt érint

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a kormány több intézkedést hozott a falvak támogatására. Új elem, hogy a kisboltokat is támogatják 3 millió forinttal, akárcsak a kocsmákat. Utóbbit már korábban is bejelentették. Szó esett az ATM-ek telepítéséről és a templomfelújításról is.