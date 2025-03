Arcpirító malőr merült fel a Pfizer vakcináival kapcsolatban

A manhattani szövetségi ügyészek vizsgálják a GSK gyógyszercég állítását, miszerint a Pfizer szándékosan késleltette a COVID-19 elleni vakcinájának sikerességéről szóló bejelentést a 2020-as amerikai elnökválasztásig - derül ki a Wall Street Journal beszámolójából.

A Wall Street Journal információi szerint Philip Dormitzer, a GSK korábbi vakcinafejlesztési vezetője - aki a GSK-s munkája előtt a Pfizernél dolgozott - beszélt kollégáinak a Pfizer késleltetéséről. Dormitzer azonban vitatta egykori kollégái állításait.

"Pfizeres kollégáimmal mindent megtettünk, hogy a lehető leghamarabb megkapjuk az FDA vészhelyzeti engedélyét.

Bármilyen más értelmezése a vakcina fejlesztési üteméről tett megjegyzéseimnek helytelen lenne

- nyilatkozta Dormitzer a Reutersnek.

A WSJ beszámolója szerint a Manhattant is magában foglaló New York-i Déli Kerület Ügyészsége közelebbről is megvizsgálja a GSK állításait. A Pfizer közleményben reagált, amelyben kijelentették, hogy

nem kaptak megkeresést a hatóságoktól az állítólagos késleltetéssel kapcsolatban, de készek megmagyarázni, miért alaptalanok a vádak.

Donald Trump amerikai elnök korábban már állította, hogy a Pfizer visszatartotta a vakcina klinikai vizsgálatainak pozitív eredményeit, de erre nem volt bizonyíték. A Pfizer hangsúlyozta, hogy következetesen és átláthatóan kommunikálták a tudósok, szabályozók és a klinikai vizsgálatokban résztvevő önkéntesek munkájának eredményeit.

A jelentés szerint a manhattani ügyészség legalább két személyt már meghallgatott, köztük egy GSK vezetőt, aki jegyzeteket készített a Dormitzerrel folytatott beszélgetésről. Az ügyészek a következő napokban további meghallgatásokat terveznek, de a Pfizer tisztviselőit még nem hallgatták meg.

A GSK nem kívánt nyilatkozni az ügyben, ahogyan Nicholas Biase, a manhattani ügyészség szóvivője sem kommentálta a fejleményeket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images