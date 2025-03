Gulyás Gergely: véget vetünk az indokolatlan áremelkedéseknek

Négy újabb elemmel bővül a falvak támogatási programja.

Kisboltok

A kisboltok támogatása program újraindul. 2021-ben már volt egy komoly fejlesztési csomag a boltok számára, hogy az épületeket fel tudják újítani, esetleg megvásárolnak - mondta Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program kormánybiztosa.

A mostani támogatás szinten mindenre felhasználható 1-3 millió forint közötti pályázati összegben.

ATM-ek

A második pont az ATM-ek felszereltetése a kistelepüléseken. 2000 településen hiányzik ATM.

Templomok

Újraindul a templomfelújítási program is. Már korábban is több teplomot felújítottak, de most újabb több száz épületet tudnak majd renoválni.

Kocsmák

A kiskocsmák is pályázhatnak 3 millió forintra, ez működési költségekre és energetikai felújításra is mehet - mondta a kormánybiztos.