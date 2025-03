Most a lét a tét: Valódi népesedési katasztrófa sújtja a magyar falvakat

Nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában komoly problémát jelent a vidéki térségek népességének drasztikus csökkenése. Hazánkban az országhatárokhoz közeli, illetve a belső periféria népessége esik leginkább. A kormány már korábban is hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel igyekeztek megtartani a kistelepülések népességét, ám sok tekintetben folytatódtak a kedvezőtlen trendek. Kevesebb a vendéglátóegység, csökken a kisboltok száma, és sok helyen nehéz orvost találni. A kérdés az, hogy a kabinet most bejelentett intézkedései lassíthatják-e a negatív tendenciát. Szakértők szerint olyan világtrendet látunk, aminek nehéz ellene menni, de komplex intézkedésekkel lehet eredményeket elérni.

Urbanizáció világszerte

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon, akárcsak számos más közép‐ és kelet‑európai országban, egyre markánsabb problémát jelent a falvak és kistelepülések folyamatos elnéptelenedése. A globalizáció, az urbanizáció, valamint az EU integrációja elősegítette a munkaerő szabad áramlását, a fiatalabbak a jobb munka- és életkörülmények, illetve a magasabb képzési lehetőségek miatt a nagyvárosok felé áramlanak, míg a vidéki területeken az alacsonyabb bérek, korlátozott infrastruktúra és szolgáltatások miatt kevesebb lehetőség adódik a tartós megélhetésre.

"Európa demográfiai térképe azt mutatja, hogy a városi lakosok arányának növekedése nagyrészt a vidéki elvándorlás és elnéptelenedés magasabb arányának tudható be, ami a falvakban és kisvárosokban, különösen a vidékiként besorolt területeken állandó fenntarthatósági kihívást jelent" - írta Horeczki Réka, Nagy Dávid, és Lados Gábor, a KRTK szakértői a Portfolio-n.

Kiürül a periféria itthon is

A legnagyobb mértékben zsugorodó népességű – húsz év alatt 20 százalékos mértéket is meghaladó – lakosságszám vesztést elszenvedő települések elhelyezkedésének területi mintázatai sajátos koncentrációt mutatnak – emelték ki a Portfolio-n a KRTK kutatói, Kovács Katalin és Tagai Gergely a hazai trendeket vizsgálva. Ezek elsősorban az ország periférikus elhelyezkedésű térségeiben találhatók, legyen szó az országhatárhoz közeli perifériákról (Északkelet-Magyarország, vagy az ország déli határvidéke), vagy belső perifériákról (így például Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém, illetve Tolna, Somogy, Baranya megyék határ-mezsgyéi, vagy a Közép-Tisza-vidék).

"A zsugorodás, vagyis a népesség huzamos ideig tartó, nagymértékű csökkenése egy minden település-kategóriában jelen lévő, ám főleg a vidéki térségekben, azokon belül is elsősorban az ország déli régióiban jelent komoly, egyes törpefalvakban elnéptelenedéssel is fenyegető veszélyt" – emeli ki Kovács Katalin és Tagai Gergely.

Új intézkedéseket jelentett be a kormány

A falvakban és kistelepüléseken folyamatosan egyre nehezebbé válhat az élet, szerte Európában. Szakértők szerint a lakosság csökkenése miatt az önkormányzatoknak nehézséget okoz a közszolgáltatások fenntartása – óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények –, a piaci szolgáltatások pedig egyre kevésbé nyereségesek, ami a működés ellehetetlenüléséhez vezet, mindez tovább rontja a vidéki életminőséget és erősíti a kivándorlást.

Ez Magyarországon is megmutatkozik, például a bevásárlási lehetőségek folyamatos romlásában, ugyanis a kisboltok száma drasztikusan csökken, főképp a vidéki településeken.

A kormányzat új támogatási programmal igyekszik élhetőbbé tenni a falvakat és kistelepüléseket. Orbán Viktor miniszterelnök a héten jelentette be, hogy a kormányülésen arról döntöttek, hogy 3 millió forintra pályázhatnak a kisboltok. A program keretében az 5000 fő alatti településeken működő kisboltok pályázhatnak, összesen hatezren kaphatnak lehetőséget. Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter kifejtette, hogy a támogatást a bolt tulajdonosai rugalmasan felhasználhatják. A pénzösszeget fordíthatják működési költségekre, fejlesztésekre, rezsiszámlák kiegyenlítésére, vagy akár új eszközökre, például hűtőberendezés vásárlására is.

A boltok fennmaradása a tét

Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program kormánybiztosa a kormányinfón hangsúlyozta, hogy már korábban is több templomot felújítottak, de most újabb több száz épületet tudnak majd renoválni a templomfelújítási program keretében. Minden településen lesz ATM, és a boltok mellett a kiskocsmák is pályázhatnak 3 millió forintra, ez működési költségekre és energetikai felújításra is mehet - mondta a kormánybiztos.

A boltok fennmaradását fogja biztosítani a támogatás

- válaszolta Gyopáros arra a kérdésre, hogy mi a szerepe a támogatásnak.

A lét és a nem lét határán táncolnak ezek a boltok

– fogalmazott.

A kocsmák támogatása korábban is a figyelem középpontjába került. A kormány 1 milliárd forintos támogatást biztosít az 1000 fő alatti települések kiskocsmáinak. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy bár minden támogatás jól jön, de a kiskocsmák túlélése nemcsak a pénzen fog múlni. Szerinte sok vendéglátós fel fogja venni a támogatást, mert nagyjából 1 évnyi működést meg lehet vele oldani, de hosszú távú megoldást nem hoz.

Ahol nincs bolt, óvoda, iskola, orvos, onnan elköltöznek

Hasonló problémákat vetnek fel a demográfiai szakértők. Lesznek, akiknek rövid távon segít a program, a kérdés azonban a hosszú távú megoldás. Kapitány Balázs, demográfus a Portoflio-nak azt mondta, hogy

ez nem egy olyan komplex program, amelynek eredményeképpen végül tömegek áramlanak majd vissza a legkisebb településekre.

"Mivel a közmunkaprogramon kívül nem sikerült nagy számban munkahelyeket létesíteni a kistelepüléseken, a kritikus pont továbbra is a közlekedés és az utak minősége. A Salgótarján környéki falvakból például napi kétszer 1-1,5 óra ingázással az M3-as autópálya körüli gyárakba viszik a vállalati buszok az embereket" – fogalmazott Kapitány.

Bár természetesen országszerte nagyon különböző a kis falvak, községek gazdasági, munkaerőpiaci és demográfiai helyzete, a fő probléma azért sok helyütt ugyanaz. "A kisboltoknak, kocsmáknak adott aprópénz nem fogja megoldani azt, hogy napi 2-3 busz döcög be a kátyúkkal teli úton a településre, vagy azt, hogy nincs általános iskola, csak négy faluval arrébb" – mondta Kapitány.

Szerinte a komoly hiba volt – részben a Magyar Falu Program támogatásával – a kistelepüléseken egyfajta párhuzamos tömegközlekedési rendszert hagyni kialakulni, nyugdíjas "iránytaxiként" működő falubuszokkal, óvodásokat-iskolásokat szállító különjáratokkal, gyári munkásjáratokkal. Ezek az utasforgalomi igények jelentős részét felszívják, de emiatt a hagyományos, mindenki számára nyitott menetrendszerinti szolgáltatások leépülése idővel bekövetkezik, ez pedig visszahat és rombolja a település népességmegtartó erejét.

Ehhez hozzájárult, hogy miközben az elmúlt évtizedekben komoly pénzekből kiépült az országos autópályahálózat, a mellékutak, vasúti mellékvonalak állapota sok helyütt nagyon alacsony minőségűre süllyedt, így a kis falvakból a közeli városokba való bejutás időigénye sok helyütt kifejezetten nőtt – fejtette ki a demográfus.

Márpedig az elsődleges tényezők a lakhatás tervezésekor az ingatlanárak mellett a közlekedési, gyermekelhelyezési és munkalehetőségek, valamint az alapvető szolgáltatások - orvos, posta, bolt, védőnő - elérési ideje

– mutatott rá.

A kormány 2019-ben célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének elősegítését és az elvándorlás visszaszorítását. A program keretein belül önkormányzatok, egyházak, valamint 2020-tól civil szervezetek pályázhattak a kistelepülések felzárkóztatására és modernizálására szolgáló fejlesztések megvalósítására - eddig több, mint 300 milliárd forint értékben.

"Ha nincs reális idő alatt elérhető munkahely, és a családok másik településre kell hordják a gyerekeket iskolába, ahol már ott az olcsó diszkontüzlet is, akkor a helyi – és a sokszor igen drága – kisbolt, az ATM-automata és a szépen felújított, de helyi pap nélküli templom hosszú távon nem megoldás, csak egyfajta szépségtapasz" – véli a demográfus.

Nagy probléma az is, hogy a háziorvosi praxisok közül is sok betöltetlen, de gyermekorvosból szintén rengeteg hiányzik

– zárta szavait.

Azonban ha mindez megvan, a legtöbb szakértő szerint még akkor sincs garancia a sikerre egy kistelepülésen. A kisebb települések népességének fenntartása ugyanis kifejezetten nehéz. Az ENSZ szerint a vidék elnéptelenedése minden országban folytatódni fog, ahol a városlakók száma növekvő.

