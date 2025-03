Összegyűltek a viharfelhők a benzinkutak felett

Nemrég egy fontos lélektani határt lépett át a benzin ára a hazai kutakon, hiszen sok helyen már 5-össel kezdődik a számláló a benzin literenkénti jegyzésénél. Az elmúlt napokban azonban látványosan megtorpant a meredek áresés, és úgy tűnik, hogy 600 forint körül ragadhat a benzin ára. Ez persze nem véletlen, sőt, akár ismét elindulhat felfelé a jegyzés, a korábbi áresést elősegítő piaci hatások ugyanis fordulni látszanak, ráaádásul ma egy olyan amerikai szankció is hatályba lépett, amit az egész régió üzemanyagpiaca megérezhet.

Nagy esés, majd megtorpanás

Január vége óta egyre szélesebbre nyílhatott az autósok mosolya, ha felnéznek a benzinkutak totemoszlopaira, hiszen az év elején látott literenkénti 640 forintos árhoz képest jelenleg néhány kúton már kevesebb, mint 600 forintot kell fizetni a benzin literéért, de a gázolaj esetében is hasonlóan alakult a kép.

Az elmúlt két hétben azonban látványosan megtorpant az áresés, ez elsősorban a nemzetközi olajár emelkedésével magyarázható.

A Brent jegyzése több mint 3 hónapos mélypontról pattant vissza, köszönhetően többek között Donald Trump amerikai elnök Venezuelára kivetett vámjainak és a fontos olajtermelőnek számító Iránnal való kapcsolatromlásnak, illetve az erősen alakuló amerikai olajkeresletnek.

Ezzel párhuzamosan a forinterő is alábbhagyott a vezető devizákkal, azaz az euróval és a dollárral szemben, így erről az oldalról sem kedveztek a piaci folyamatok a hazai autósoknak az elmúlt napokban.

Miért fontos a devizateljesítmény?

A finomított olajtermékek alapjául szolgáló Brent nyersolajat dollárban veszik a hazai nagykereskedők, ráadásul a magyarországi üzemanyag-ellátást nagyjából 30 százalékban import fedezi, mely árára pedig az európai – tehát eurós – termékjegyzések árai vannak hatással.

Ezeken felül a finomításért járó prémium is megnőtt a benzin esetében, a benzin crack a Neste adatai alapján a március közepi 2,8 dolláros hordónkénti mélypontról 8,7 dollárra emelkedett. Ez az extra költség is vélhetően beépült a nagykereskedelmi árba (bár a Mol finomítói árréséről nincs hivatalosan elérhető adat), és végső soron mindez a fogyasztói árban is megjelenhetett.

A benzin (sötétkék) és a dízel (világoskék) finomítói prémiumának alakulása, forrás: Neste

A fenti ábrán látható, hogy elkezdték közelíteni egymást a finomítói marzsok, ez megjelenik a késztermékek közti árkülönbségben is; egyre kisebb az árkülönbség a benzin és a dízel literenkénti ára között.

Azt tehát már tudjuk, hogy milyen piaci trendek alakították az elmúlt hetekben a hazai üzemanyagárakat, már csak egy fontos kérdés maradt:

mi a helyzet a régióban?

Olcsó a magyar benzin?

Az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb adatok, így meg tudjuk nézni, hogy a szomszédos országok átlagánál magasabb-e a hazai benzin ára. (Az összehasonlítás során azért is a szomszédos országok árait érdemes figyelembe venni, ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós.)

Az összkép tulajdonképpen vegyes: jó hír, hogy még mindig az átlagszint alatt helyezkedik el a magyar benzin és a dízel is, viszont rossz hír, hogy

a különbség egyre inkább csökken.

Utoljára három hete készítettünk régiós összehasonlítást az üzemanyagáraknál, akkor a benzin és a dízel esetében is 7 forint volt a hazai termékek árelőnye az átlaghoz képest, most viszont a benzinnél mindössze 2 forinttal,

míg a dízelnél csak 4 forinttal van az átlagos szint alatt a hazai ár.

Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.

Összegezve a fentieket, a lényeg:

a meredek áresésnek köszönhetően a lélektanilag fontos 600 forintos literenkénti ár alá is benézett a benzin jegyzése a hazai kutakon,

a hazai kutakon, az áresést elősegítő piaci hatások azonban fordulni látszanak, hiszen: emelkedik az olajár, oldalazik a forint és felfelé indult el a benzin finomítói prémiuma, mindezek a további benzinár-emelkedés irányába mutatnak, már holnap jelentős drágulás jöhet a kutakon.

A régióban még a kormányzati kommunikációba beillő helyen (értsd: az átlag alatt) helyezkedik el mindkét olajtermék ára,

de az árelőny egyre szűkebb, legalábbis az elmúlt három hét alapján.

Ráadásul van itt még egy fejlemény, ami komoly árfelhajtó hatással bírhat.

Életbe lép a szankció

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Szerbia a mai nappal elveszítheti hozzáférését a létfontosságú olajimporthoz, miután kudarcba fulladtak az egyeztetések az ország egyetlen olajfinomítóját érintő amerikai szankciók elkerüléséről - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök egy interjúban. A szankciók alóli mentesség elvileg éjfélkor lejárt, és ha nem hosszabbítják meg, az orosz Gazprom Neft és Gazprom többségi tulajdonában lévő NIS finomító nyersolajellátása veszélybe kerülhet. A NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, amely évi 4,8 millió tonnás kapacitással rendelkezik és a balkáni ország energiaszükségletének jelentős részét fedezi.

Korábban Szijjártó Péter úgy fogalmazott az üggyel kapcsolatban, hogy ha az amerikai szankció miatt kiesik a NIS olajfinomító termelése,

akkor azt az egész régió üzemanyag piaca meg fogja érezni és áremelkedés jöhet.

"Ha a szerbiai finomítói kapacitást kizárják a teljes regionális kapacitásból, akkor problémák lesznek a regionális olajpiacon. Ha a szerbiai finomító nem tudja feldolgozni a nyersolajat, akkor a benzint máshonnan kell beszállítani, és ez nyomást gyakorol a regionális benzinpiacra - a minőség és a logisztika szempontjából -, ami az árak és a költségek növekedéséhez vezethet. Egyszóval a közép-európai lakosságnak, magyaroknak és másoknak is meg kell fizetniük a politikai bosszú árát" - mondta akkor Szijjártó.

Öröm az ürömben

Bár a korábbi összegző felsorolás és a NIS kiesése inkább baljós jövőképet mutat, nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk pár szót a legfontosabb árépző tényezőnek, a nyersolajnak a kilátásairól. Ezen a téren ugyanis vannak friss fejlemények, mégpedig az OPEC termelés-növelési döntései - az olajkartell jelenleg a globális kínálat mintegy 5%-át tartja vissza, és a mostani környezetben az országok vélhetően nagyobb hasznot húznának a termelés növeléséből, mint a további csökkentésből.

A "mostani környezet" alatt Donald Trump hazai termelés-ösztönző politikáját értjük (drill baby, drill). A fokozott amerikai olajtermelés egyben az OPEC piaci súlyának csökkenését és ármeghatározó szerepének visszaszorulását is jelentené.

Szakértők szerint az elmúlt hónapokban látott visszafogott volatilitás az olajpiacon elsősorban az OPEC termelés-menedzselésének köszönhető, ráadásul a globális kereskedelembe visszakerülő olaj mellett

az is a Brent esése mellett szól, hogy jelentősen romlottak az elmúlt hetekben az amerikai növekedési kilátások.

2024 közepe óta a Brent ára a hosszú távon nézve szűknek mondható 70-80 dollár/hordós sávban alakult. Forrás: SocGen Cross Asset Research, Global Asset Allocation 2025 Q2 Outlook

