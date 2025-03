Elege lett a dezinformációkból, távozik a vezető amerikai vakcinatisztviselő

Az FDA vezető vakcinatisztviselője pénteken váratlanul lemondott tisztségéről, miután Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter oltásbiztonsággal kapcsolatos dezinformációs tevékenységét kifogásolta - számolt be a Bloomberg

Peter Marks, aki kulcsszerepet játszott az Operation Warp Speed programban, távozott az FDA Biológiai Értékelési és Kutatási Központjának igazgatói pozíciójából. A központ feladata a vakcinák, génterápiák és vérkészítmények biztonságosságának és hatékonyságának felügyelete. Marks a Bloomberg által megszerzett levelében kifejtette, hogy bár készséggel együttműködött volna a miniszterrel a vakcina biztonságosságával és átláthatóságával kapcsolatos kérdésekben, világossá vált számára, hogy „Kennedy nem az igazságot és átláthatóságot keresi, hanem a dezinformációinak és hazugságainak alátámasztását várja el”.

Kennedy már évek óta nyilvánosan megkérdőjelezi a vakcinák biztonságosságát. Egészségügyi miniszteri kinevezése óta a minisztérium elhalasztotta és törölte a külső vakcinaszakértők találkozóit, bejelentette az oltások és az autizmus közötti kapcsolat vizsgálatát, valamint megszüntette az oltásellenesség kutatásának finanszírozását. Marks lemondólevelében kitért a Texasban különösen súlyos, több államra kiterjedő kanyarójárványra is, amely szerinte jól példázza, mi történik, amikor aláássák a közegészségügyet megalapozó tudományos eredményekbe vetett bizalmat.

Hangsúlyozta, hogy a vakcina egyszerűen nem okoz autizmust, és nem hozható összefüggésbe sem agyvelőgyulladással, sem halálesetekkel.

A minisztérium egyik tisztviselője szerint, ha Marks nem kívánja támogatni Kennedy átláthatósági törekvéseit, akkor helyesen teszi, hogy távozik az FDA-tól. Marks maga is elismerte, hogy nem ért egyet az új vezetés irányvonalával. Az egészségügyi minisztérium csütörtökön 10 000 szövetségi alkalmazott elbocsátását jelentette be, ami a végkielégítési és korai nyugdíjazási programokkal együtt körülbelül 25 százalékkal csökkenti a minisztérium létszámát. A közlemény szerint a gyógyszerértékelésben dolgozó munkatársakat nem érinti az elbocsátás. Marks, aki április 5-i hatállyal mondott le, 2016 óta töltötte be az igazgatói pozíciót.

