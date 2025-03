Különleges videó mutatja, hogyan fog elvonulni az eső Magyarországról

A HungaroMet Zrt. a Facebook oldalán tett egy bejegyzést, amelyen az eső elvonulását mutatják be.

Lassan véget ér az eső Magyarország területén, amelyről a meteorológiai szolgálat egy animációt is közzétett a közösségi médiában. A leírás szerint a hazánk felett átvonuló ciklon ereje egyre jobban csökkenni fog és délkelet felől lassan megszűnik a csapadék is. A videón az AROME modell 15 perces előrejelzése látható, amely a HungaroMet Zrt. közlése szerint nagyon különlegesnek számít, mivel nagyon részletesen mutatja be a légköri jelenségeket. Hozzátették, hogy

eddig ilyenre még nem is volt példa Magyarországon, de a jövőben sokkal több hasonlóra lehet számítani.

Az animáción az látható, hogy Békés vármegye felől lassan elvonul a felhőzet, egyre nagyobb területen szűnik meg a csapadék. Először a Tiszántúlon, majd lassan a Duna-Tisza-közén és az Északi Középhegységben áll el az eső, később a Dunántúl legnagyobb részén is. A legtovább a Kisalföld területén maradhat meg a nedves zóna, de később ott is abbamarad a csapadék. Ez nem jelenti azt, hogy ezzel nem lesz több csapadék, később még elszórtan számítani lehet majd kisebb esőkre, záporokra.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 26. Érkezik a zuhé - Megszólaltak a meteorológusok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio