Olyan dolog derült ki, ami elveheti az amerikai befektetők utolsó reményét is

Közzétette az Amerikai Költségvetési Hivatal (CBO) 2055-ig tartó költségvetési kitekintését. Unalmas olvasmánynak tűnhet, pedig nagyobb a hatása a befektetéseinkre, mint elsőre hinnénk. Manapság mindenki Elon Musk költségvetési döntéseivel van elfoglalva és sokan abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia megoldást talál az amerikai gazdaság problémáira. A republikánusok által is elismert költségvetési szerv előrejelzéséből viszont egészen döbbenetes válaszok adódnak. Mutatjuk, hogy az amerikai költségvetés hosszú távú trendjei hogyan hatnak a kötvényhozamokra, a dollárra, de szót ejtünk a részvénypiacokról is, és természetesen az arany sem maradhat ki.

Az elmúlt időszakban elsősorban a recessziós félelmek és Donald Trump elnök okozta bizonytalanság az, ami a legjobban fáj az amerikai befektetőknek. Ez meg is látszik az amerikai részvénypiacokon, hiszen idén a Nasdaq 100 árfolyama több, mint 10%-os eséssel honorálta az eddigieket.

Azonban a részvénypiacok, az amerikai befektetések és úgy általában az amerikai gazdaság számára a legnagyobb kockázat nem ez, hanem a költségvetés helyzete. A magasabb hiány növeli a kamatokat, ami idővel visszafogja a tőzsdék teljesítményét. A magasabb kamatok ráadásul fontos területektől vonnak el erőforrásokat, ami később szintén az alacsonyabb gazdasági növekedésben csapódik le, ami megérződik a részvénypiacok átlagos teljesítményén is. Aki csak 1-2 évre fektet be annak ez mindegy, de aki hosszabb távon gondolkozik és előretekint, annak nagyon fontos összefüggések ezek.

De szerencsére aggodalomra semmi ok: a költségvetési helyzetet rövid távon Elon Musk hatékonyságjavító intézkedései fogják megmenteni, hosszabb távon pedig a mesterséges intelligencia által okozott termelékenységnövekedés. Legalábbis ebben reménykedik most mindenki. Ha kiderül, hogy ez nem igaz, az nagy bizalomvesztést okozhatna, aminek pénzügyi következményei is lennének. Éppen most mondtak ítéletet ebben a kérdésben, mutatjuk mit jelent ez és hol lehetnek a kockázatok.