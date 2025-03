A piacok sorsa múlhat ezen: a héten kiderülnek Trump globális tervei

A múlt héten rossz volt a befektetői hangulat a globális részvénypiacokon, de elsősorban az amerikai technológiai papírok teljesítettek nagyon rosszul. Eközben a forint olyan rossz héten van túl, amire három hónapja nem volt példa. A múlt héten Donald Trump elnök újabb vámokkal fenyegetőzött, de április 2-án végre tiszta vizet öntenek a pohárba, hiszen elméletileg akkor kerülnek bevezetésre a globális vámok. Hacsak nem halasztják el őket az utolsó pillanatban. Mindenesetre a jövő hét legfontosabb kérdése ez lehet. A héten záporozni fognak az adatok, amelyek a piacok sorsát is eldönthetik. Jelenleg nagyon aggódnak a befektetők az amerikai recessziós kockázatok erősödése miatt. A héten már számos márciusra vonatkozó adat adhat választ erre a kérdésre. Eközben a forint számára is kulcsfontosságú adatok érkeznek, amelyek a növekedési és az inflációs kilátások szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak.