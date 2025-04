Terjed a száj- és körömfájásjárvány Magyarországon: a vadászok is beszállnak a védekezésbe

Portfolio AgroFuture 2025 Jönnek a fenntarthatósági célok és előírások, innovációs trendek és eredmények, amelyek meghatározzák a hazai agrárium következő éveit és évtizedekeit.

Magyarországon már két helyen, előbb Kisbajcs, majd pedig Levél település területén lévő állattartó telepen bukkant fel a ragadós száj- és körömfájás vírusa.

A rendkívül fertőző betegség miatt azonnal óvintézkedéseket vezettek be az érintett körzetekben, hogy megakadályozzák a terjedést, de

különös veszélyt jelentene, ha a fertőzés átterjedne a szabadon élő vadállatokra is.

Az Országos Magyar Vadászkamara már a honlapján tájékoztatta a vadászokat, hogy mi a teendő, ha betegnek látszó állattal találkoznak. Földvári Attila, a szervezet szóvivője az InfoRádióban elmondta, hogy a hasított körmű, vadon élő állatoknál elsősorban a külső tüneteket kell figyelniük a vadászoknak, így az orr-ajaki részen, a szájnyálkahártyán, a nyelven, a körömközi részen hólyagképződés, kimaródás utalhat a betegségre, míg az élő állatoknál a fokozott nyálzás és az orrfolyás.

Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a hivatásos vadászt vagy a hatósági állatorvosnak, hiszen a legfontosabb az, hogy a lehető leggyorsabban, ideje korán el tudjuk kapni ezt a betegséget

– mondta az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa, és emlékeztetett, hasonló a helyzet, mint az afrikai sertéspestis megjelenésénél 2018-ban, azzal a különbséggel, hogy akkor az volt a cél, hogy a háziállat-állományba ne jusson be az a betegség, most pedig az a cél, hogy a vadállományra ne terjedjen át, vagy ha át is terjed, azonnal lokalizálni lehessen a fertőzést.

A szóvivő a beszámoló szerint elmondta, hogy a vadgazdálkodókat hivatalos levélben is tájékoztatták a teendőkről, és szükség esetén ki is lőhetnek egyedeket annak érdekében, hogy mintát lehessen belőlük venni.

Vadászati korlátozást eddig csak a két érintett állattartó telep körzetében kellett elrendelni, és további szigorításra csak akkor lehet szükség, ha máshol is felbukkan a betegség, de erről majd az állat-egészségügyi hatóságok döntenek.

Nekünk egyelőre az a dolgunk, hogy nagyon figyelünk, és ha bármilyen gyanús jelet vesz észre a vadgazdálkodó vagy az egyéni vadász, aki kint van a területen, akkor azonnal kellő éberséggel reagáljon és adja tovább az információt

– mondta Földvári Attila.

A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy noha továbbra is lehet kirándulni, ha nincs egyéb korlátozás, de azt javasolja, hogy aki otthon tart állatot, legyen a szokásosnál óvatosabb, és lehetőleg ne menjen ki a természetbe ugyanabban a ruhában vagy cipőben, mint amelyben az állatállomány közelében járt, merthogy ez a betegség nagyon ragályos, még a szél is elviheti.

Most nagyon fontos, hogy mindenképpen sikerüljön lokalizálni, megállítani, és hogy a vadállomány mentes maradjon. Ebben mindenkinek kérjük a segítségét

– mondta az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője.

