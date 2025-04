Viharos szél, záporok, zivatarok jönnek kedden Magyarországon

Kelet felől egyre jobban szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, így a változó felhőzet mellett hazánk északkeleti, keleti felén sok, nyugaton, délnyugaton kevesebb napsütés valószínű. Utóbbi országrészben maradhatnak tartósan borult körzetek. Helyenként - főként a déli tájakon - zápor előfordulhat, és akár viharos szélre is készülhetünk - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Ma is szeles nap elé nézünk, a Nyugat-Dunántúl mellett most már a keleti országrészben is nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északi, északkeleti szél. A szél az Alpokalja, Bodrogköz térségében akár

viharossá is fokozódhat.

Ezzel párhuzamosan viszont felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, legtovább felhős tájak délnyugaton, nyugaton maradhatnak. A gomolyokból helyenként -

elsősorban a déli tájakon - futó záporok előfordulhatnak, délkeleten zivatar sem kizárt.

A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul, a naposabb keleti tájakon lesz a melegebb.

Forrás: HungaroMet Facebook-oldala

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio