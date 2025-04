Drasztikus olajexport-korlátozásról döntött Oroszország

Három hónapig tartó olajexport-korlátozást vezetett be Oroszország. Novorosszijszk kikötőjére vonatkozik a tilalom, miközben a Kaszpi-tengeri vezetéken is fennakadások vannak. A lépések nemcsak műszaki, hanem politikai következményekkel is járhatnak, különösen az USA és Ukrajna irányából érkező nyomás közepette – jelentette a Reuters