Elképesztő a kereslet: egymást váltják a tartályhajók az európai kikötőkben

Soha nem látott mennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) importált az Európai Unió márciusban - számol be az MTI. Az EU a gáztárolók feltöltése érdekében fokozott ütemben kezdte megrendelni az LNG-szállítmányokat, mivel a készletszintek évek óta nem látott alacsony mennyiségre csökkentek az előző fűtési szezonban.

Az európai LNG-terminálokból rekordmagas mennyiségű cseppfolyósított földgázt tápláltak be az Európai Unió gázszállító rendszerébe idén márciusban

– derült ki az európai gáztárolókat tömörítő szervezet, a Gas Infrastructure Europe (GIE) friss adataiból.

Összesen 12,7 milliárd köbméter LNG került a hálózatba a hónap során. Ez februárhoz képest 17 százalékos növekedést jelent, míg a tavalyi év azonos időszakával összevetve a növekedés 19 százalékos. A GIE statisztikái szerint az idei első negyedévben összességében mintegy 34 milliárd köbméter LNG érkezett Európa gázvezetékeibe, ami 9,6 százalékkal haladja meg a tavalyi első negyedév mennyiségét.

Szüksége is van rá az EU-nak, hiszen a 2024–25-ös téli szezon hideg és kevésbé szeles időjárása miatt az Európai Unió gáztárolói a korábbi évekhez képest jelentősen lemerültek, jelenleg már 34%-os töltöttségen alatt vannak, ami 2022 óta a legalacsonyabb érték. Az EU tagállamoknak a jelenlegi szabályozás alapján (bár ezt vizsgálják jelenleg) november 1-jéig 90%-ra kellene feltöltenie a tárolókat, ehhez azonban idén tavasszal és nyáron jóval agresszívebb vásárlásokra lesz szüksége, mintegy 57,7 milliárd köbméter gázt kellene beszerezni, ami 25,8 milliárd köbméterrel több az előző évinél.

Ez akár 250 extra LNG-szállítmányt is jelenthet, és további 10,3 milliárd eurós költséggel járna.

A készletek beszerzése során nagy verseny várható, hiszen a 2024-es év fordulópontot jelentett a földgáz világpiacán: a 2019–2023 közötti, válságokkal teletűzdelt időszak után ismét növekedési pályára állt a globális gázfogyasztás. A fosszilis energiahordozó iránti kereslet mintegy 2,7%-kal (115 milliárd köbméterrel) emelkedett világszinten, ami egy új, történelmi rekordot jelent.

Mindeközben érdekes folyamatok kezdenek kibontakozni az orosz-ukrán béketerv mögött is. Egyre valószínűbbnek tűnik ugyanis, hogy a megállapodásnak fontos része lehet egy amerikai-orosz energetika alku is. A lehetőségek között még az is felmerült, hogy a 2022-ben felrobbantott Északi Áramlat gázvezeték is újra üzembe áll, méghozzá amerikai segítséggel. Ez nagyban befolyásolná azt is, hogy milyen áron és mennyiségben kell az Európai Uniónak beszereznie a következő fűtési szezon gázmennyiségét.

