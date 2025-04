Kiszivárogtak Trump vámjairól az első részletek, nagy ütés vár Európára

Donald Trump kormánya ország- és iparágfüggő, sávos vámrendszert készül bevezetni, amely akár a szövetségeseket is sújthatja. A tervezett intézkedések részeként megszűnhet a Kínából érkező olcsó termékek vámmentessége is – a bejelentést szerda este várják.

A Fehér Házhoz közel álló forrás szerint Donald Trump kormánya sávos vámrendszert vezetne be, amely országonként és iparáganként eltérő lenne. A konkrét vámkulcsokat annak alapján határoznák meg, hogy az Egyesült Államok miként ítéli meg az adott ország kereskedelmi korlátait és piacra jutási akadályait – számolt be a Sky News.

Ez azt jelenti, hogy egyes országok – például Kína vagy az EU tagállamai – magasabb vámsávba kerülhetnek, ha Washington szerint túlzott védőintézkedéseket alkalmaznak az amerikai exporttal szemben.

A vámok értelmezése azonban rugalmas lehet. Trump célja, hogy "tükrözze" más országok által az amerikai termékekre kivetett terheket – ez azonban nem feltétlenül csak hagyományos vámokat jelent. A Fehér Ház például úgy tekinthet a brit 20%-os áfára, mint egyfajta kereskedelmi akadályra, vagyis azt is "vámként" értékelheti. Ez a megközelítés sokkal tágabb teret ad az amerikai adminisztrációnak arra, hogy szankciókat vezessen be a szövetségesekkel szemben is, akár olyan országokra is, amelyek hivatalosan nem alkalmaznak közvetlen vámokat az amerikai termékekre.

Az amerikai kormányzat emellett fontolgatja az alacsony értékű kínai szállítmányok vámmentességének megszüntetését a szerdai vámbejelentés részeként

– közölte egy, a terveket ismerő forrás a Reutersszel.

A döntés visszaállítaná Donald Trump amerikai elnök februári határozatát, amely megszüntette az Egyesült Államokba érkező olcsó kínai áruk vámmentes beléptetését. A tisztviselők korábban felfüggesztették a döntés végrehajtását a milliónyi alacsony értékű szállítmány ellenőrzését nehezítő logisztikai problémák miatt.

"Megoldották" - nyilatkozta a forrás, hozzátéve: "A de minimis mentességet megvonják Kínától."

A vámokat a tervek szerint szerda este 10 órakor jelenti be a Fehér Ház. Donald Trump beszédét a Portfolio-n élőben közvetítjük.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images