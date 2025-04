Trump vámháborúja: 20%-os globális sokk vagy rugalmas büntetés jöhet

Donald Trump szerda este, az amerikai tőzsdék zárása után jelenti be új vámpolitikáját, amelyet a Fehér Ház „Nagy Vámfal” néven hirdetett meg, míg az elnök a „Felszabadulás napjaként” emleget. Az eseményt ünnepélyes keretek között tartják, magas rangú politikusok és gazdasági szereplők részvételével. A konkrét intézkedések bejelentéséig kevés a biztos információ, de a vámtételek azonnali hatállyal lépnek életbe.

A kommunikáció hiányossága miatt különféle forgatókönyvek keringenek: míg a Wall Street Journal célzott intézkedéseket jósol, a Fox News egy 20%-os globális átalányvámról ír.

Az egyik lehetséges forgatókönyv a kétlépcsős vámpolitika: eszerint a legnagyobb kereskedelmi hiánnyal rendelkező országokat – az úgynevezett „piszkos 15-öt” – sújtanák magasabb vámtarifák, míg más államokat kevésbé.

A célkeresztben Kína (300 milliárd dolláros kereskedelmi deficit), az EU (235 milliárd), Mexikó és Vietnam állnak. Emellett az is felmerült, hogy az USA országonként eltérő vámtételeket alkalmazna, figyelembe véve a meglévő vámokat, áfát és nem vámjellegű akadályokat – például állami támogatásokat vagy technikai előírásokat.

Egy harmadik lehetőség szerint az országokat együttműködési hajlandóságuk alapján kategorizálnák, és ennek megfelelően eltérő vámtételekkel sújtanák őket.

Ez rugalmasságot biztosítana a jövőbeli tárgyalások során, és politikai üzenetként is szolgálna. A legkevésbé valószínű lehetőség az egységes, 20%-os általános vám bevezetése lenne minden importtermékre – bár korábban ez is szerepelt Trump tervei között.

A bevezetendő vámok illeszkednek Trump eddigi stratégiájába, amely már most is kiterjed több ágazatra. Április 3-án lép életbe a Mexikóból és Kanadából érkező termékekre vonatkozó 25%-os vám, miközben Kína ellen már most is 20%-os többletvámok érvényesek. A vámok acélra, alumíniumra és járművekre már hatályosak, a faanyagok, gyógyszerek és chipek pedig a következő célpontok lehetnek.

A pénzügyminiszter szerint az új vámok „plafonként” fognak működni, de a döntés végső soron Trump kezében van, aki eddig szándékosan titkolózott.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök egy végrehajtási rendelet aláírása közben a Fehér Ház ovális irodájában Washingtonban 2025. március 31-én, hétfőn. A fotó forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images.