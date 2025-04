EKB: Európa olcsón megússza a vámpoklot

Donald Trump amerikai elnök április 2-án jelentette be, hogy 20%-os „viszonossági vámmal” sújtja az Európai Uniót, míg Kína esetében ez a teher 34%. A bejelentés alapján ezek az új tarifák akár összeadódhatnak a már korábban közölt, 25%-os autóipari vámmal is, amely csütörtöktől lép érvénybe. Az intézkedés része az Egyesült Államok új kereskedelempolitikájának, amely már eddig is célkeresztbe állította a külföldi acél-, alumínium- és járműipari termékeket.

Az új vámok április 9-től lesznek érvényesek, és várhatóan jelentős, azonnali lassulást okoznak az eurózóna gazdaságában – véli szinte minden elemző. Jannis Sztournaras, az EKB Kormányzótanácsának tagja, a Görög Nemzeti Bank elnöke egy interjúban azt mondta: