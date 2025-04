Fontos változásra készül a kormány a tartósan vízhiányos időszak szabályozásában

Módosítja a kormány a vízgazdálkodásról szóló törvényt, és ennek jegyében például a tartósan vízhiányos időszakot nemcsak az ország egész területére, hanem meghatározott régióra, a vízügyi igazgatóságok működési területeire is ki lehet hirdetni – emeli ki az Energiaügyi Minisztérium a pénteken társadalmi egyeztetésre kitett törvénytervezet kapcsán.

A közleményben a tárca rámutat, hogy

a tartósan vízhiányos időszak területi lehatárolása a jövőben az aszálymonitoring állomások hidrometeorológiai és talajnedvességi adatai alapján történhet.

Ezzel összefüggésben az is lényeges, hogy a tervezett törvénymódosítás megteremti a lehetőséget arra, hogy a tartósan vízhiányos időszakot ne csak időben, hanem térben is le lehessen határolni. Ennek értelmében a tartósan vízhiányos időszakot nemcsak az ország egész területére, hanem meghatározott régióra, a vízügyi igazgatóságok működési területeire is ki lehet hirdetni.

Rámutat a közlemény, hogy a javaslat a vízgazdálkodási rendszer alapelveinek, szabályozási rendszerének és lényegi tartalmának változatlanul hagyása mellett

hatályon kívül helyezi azokat a rendelkezéseket, amelyek nem igényelnek törvényi szintű szabályozást.

Emellett a törvénytervezet pontosítja a szabályozási szinteket, ezáltal segíti a szakmai és műszaki változások gyorsabb követését, valamint biztosítja a hatékonyabb jogalkalmazást.

