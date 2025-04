Orbán Viktor fokozatos gyorsulást vár a magyar gazdaságtól

A miniszterelnök hosszasan beszélt minapi észak-magyarországi látogatásáról, az ott szerzett tapasztalatokról, illetve a „patkányméreg” szerű kábítószerek terjesztéséről, amely tönkreteszi a fiatalokat és a családokat is. Leszögezte, hogy a borzalmas emberi pusztítások miatt a kormány hajtóvadászatot indít a terjesztőkkel szemben, „ebben az ügyben is zéró tolerancia van, a kormány nem hátrál meg”, ilyen hálózat kiiktatása a cél. Emellett a tanárokhoz, szociális szférához, rendőrökhöz is fordult, amikor azt üzente:

„a munkájuknak van értelme, a kábítószerkereskedőket kiiktatjuk, az összes használt eszközt és vagyont elkobozzuk, a legsúlyosabb börtönre ítéljük” a terjesztőket.

A műsorvezető kérdésére, hogy mi a cél: a fogyasztás, vagy a terjesztés megakadályozása, úgy reagált a kormányfő: „az alkotmány azt mondja majd, Magyarországon tilos a kábítószer előállítás, terjesztés, fogyasztás, és népszerűsítés is”. Utalt rá, hogy van jelenleg is egy terelőút, ha valaki elvonóra megy, de „nem érdemes úgy tenni, mintha a kábítószerfogyasztás jelenleg is megengedett lenne Magyarországon. Hozzátette: a mostani fellépéssel „kétségkívül nem a fogyasztókat célozzuk meg, hanem a kereskedőket”, mert ekkor radiálisan csökken a fogyasztók száma is.