Trump a tojáspiacot is megrengeti

Az Egyesült Államok új vámtarifái a tojásimportra is kiterjedhetnek, ami a szakértők szerint újabb áremelkedést eredményezhet, éppen amikor az árak kezdtek csökkenni a korábbi rekordszintekről - írta meg az ESM kiskereskedelmi szakportál

Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter a Fox Business csatornának adott interjújában megerősítette, hogy a tojásimportra vonatkozó vámok bevezetése lehetséges, és jelenleg is folynak a tárgyalások az érintett országokkal. Trump elnök szerdán jelentette be az átfogó vámintézkedéseket, amelyeket a mezőgazdasági és élelmiszeripari csoportok többsége erősen kritizált, mivel azok szűkíthetik a gazdák piacait és növelhetik a fogyasztói árakat.

Az Egyesült Államok az utóbbi időben növelte tojásimportját Törökországból, Brazíliából és Dél-Koreából, hogy enyhítse a madárinfluenza-járvány okozta ellátási hiányt. A járvány 2022 óta közel 170 millió szárnyast pusztított el.

A Fehér Ház által közzétett adatok szerint az új amerikai alapvám 10% lenne a török és brazil importra, míg Dél-Korea 26%-os vámmal szembesülne. Greg Tyler, az USA Baromfi és Tojás Export Tanács vezérigazgatója szerint ha bevezetik a vámokat,

az importáló gyártóknak vagy el kell nyelniük a költségeket, vagy át kell hárítaniuk azokat a fogyasztókra.

A tojás nagykereskedelmi ára az utóbbi hetekben csökkent ugyan a rekordszintekről, de még mindig 60%-kal magasabb a tavalyinál az USDA adatai szerint. Az árak mérséklődését a gyengébb kereslet és a madárinfluenza új eseteinek csökkenése segítette elő.

Rollins miniszter elismerte, hogy a vámok rövid távú bizonytalanságot okozhatnak.

Nem fogom azt mondani, hogy minden tökéletes lesz és az árak holnap csökkenni fognak, mert ez egy bizonytalan időszak

- nyilatkozta a Fox Business műsorában.

A brazil kormány közölte, hogy értékeli, milyen választ adjon Trump vámpolitikájára, míg Dél-Korea sürgősségi támogatási intézkedéseket rendelt el az érintett iparágak számára.

Még drágább lesz, ami így is drága

Brian Moscogiuri, az Eggs Unlimited globális kereskedelmi stratégája szerint az importált tojások szállítása és feldolgozása már most is jelentős költségekkel jár. "A behozatallal kapcsolatos költségek eleve magasak, és ha ehhez még vámok is társulnak, az mindent drágábbá tesz, és csökkenti az import hatékonyságát" - magyarázta.

Az USDA adatai szerint az USA 2024 első két hónapjában több mint 1,6 millió tucat étkezési tojást importált, főként Törökországból, szemben az egy évvel korábbi nulla importtal. Moscogiuri szerint azonban Törökország a vámok és saját madárinfluenza-járványa miatt a jövőben valószínűleg kevesebb tojást fog szállítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio