Hamarosan kiderül, mennyit ért az árrésstop

Öt hónap emelkedés után márciusban csökkenhetett az infláció Magyarországon. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint az egy évre visszatekintő drágulás 5%-os lehetett. Az árrésstop (amíg életben tartja a kormány) fékezheti az árak általános emelkedését, de az év végéig így sem nagyon fog tovább csökkenni az infláció.

Az elmúlt három hónap a totális kiábrándulás időszaka volt Magyarországon, legalábbis ami az inflációt illeti. Kiderült ugyanis, hogy a forint tavalyi gyengülése, a makacs inflációs várakozások, a nyersanyagárak emelkedése, a magas bérdinamika, az adónövelések összességében annyira felerősítették az átárazási hajlandóságot, hogy az infláció teljesen új lendületet kapott. Az áremelkedés üteme minden várakozást felülmúlt, és mára tisztán látszik, hogy az inflációs pálya az idén sokkal magasabban fog húzódni annál, mint amit tavaly év végén várni lehetett.

Hogy ne legyen ilyen egyszerű kép, a kormány az élelmiszerdrágulást látva árrésstopot vezetett be, ami rövid távon biztosan visszafogó hatással van az árakra. A holnap megjelenő márciusi inflációs adatban ennek első jeleit már láthatjuk, de csak visszafogottan. Az infláció számításához meghatározott árfelírási időszak minden hónap 20. napjáig tart a KSH-nál, vagyis a március 17-én életbe lépő árrésstop alacsonyabb árai négy nap erejéig szerepelnek a márciusi inflációban. (Érdekes technikai kérdés, hogy ennek a négy napnak mekkora a súlya a teljes időszakban. Ha ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal árfelírói hétvégén is dolgoznak, akkor az ármegfigyelési időszak ötödét teszi ki az árstopos szakasz, ha viszont nem, akkor közel a 30%-át, és sokkal nagyobb lehet a megjelenő hatás.)

Februárban öthavi gyors emelkedés után már 5,6%-os volt az infláció Magyarországon, holnap viszont végre mérséklődést láthatunk: a Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint

márciusban az éves pénzromlási ütem 5,0%-ra szelídülhetett.

Az alacsonyabb fogyasztói árindexnek csak az egyik tényezője az árréstop bevezetése. Az üzemanyagárak havi szinten tovább, közel 4%-kal csökkenhettek, a forint jobb teljesítménye nyomán a tartós cikkek esetében már csak szerény árnövekedéssel számolunk - mondja Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője. Nyeste Orsolya, az Erste Bank közgazdásza úgy látja, hogy a tartós, úgynevezett „maginflációs folyamatokat” illetően márciusban némileg enyhülhetett az a felfelé mutató árnyomás és erős átárazási hajlandóság, amit az év elején a piaci szolgáltatások és az ipari termékek esetében láthattunk.

Habár előzetesen számos kalkuláció napvilágot látott, hogy az érintett termékek ára milyen mértékben csökkent, ez nem egyenlő a KSH statisztikai módszertanával - hívja fel a figyelmet Virovácz Péter. Az ING Bank vezető elemzője szerint ezért nagyon nagy bizonytalanság övezi a márciusi hivatalos élelmiszerinflációt. Becslése szerint havi szinten stagnálás lehetett a termékkörben, miközben az üzemanyagok jelentős áresése nagyon nagy mértékben (0,3 százalékponttal) mérsékelhette az alapvető inflációs folyamatokat.

Az infláció szempontjából fájdalmas pont a szolgáltatásárak emelkedése. A szakértők szerint ez márciusban is kitartott, ám közben a tavaszi hónapokban szép lassan megjelenik majd egy áldásos bázishatás: a tavalyi, brutális drágítások kiesnek az egy évre visszatekintő mutatóból. A távközlési szolgáltatók közül a Yettel márciusban végrehajtotta a díjkorrekciót, de a távközlési szolgáltatók tavalyi, nagyobb áremelése kiesik a bázisból, ez mérsékelheti a szolgáltatások inflációját éves alapon - foglalja össze az egyik legneuralgikusabb terület várható ármozgásait Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2025. márc. 2025. dec. 2026. dec. 2025 átlag 2026 átlag Árokszállási Z.–Balog-Béki M. MBH Bank 4,8 4,3 3,5 5,1 3,8 Becsey Zsolt UniCredit 5,0 5,8 4,4 5,4 4,8 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 5,3 4,6 - 5,4 - Eppich Győző OTP Bank 4,9 4,2 - 4,6 4,8 Jobbágy Sándor Concorde 5,2 - - 4,8 3,8 Koncz Péter Századvég Gazdaságk. 4,9 4,2 3,5 4,5 3,5 Nyeste Orsolya Erste Bank 5,0 5,1 3,5 5,5 3,8 Palócz Éva Kopint-Tárki 5,3 5,1 3,2 5,2 3,5 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 4,8 5,1 4,2 5,2 4,2 Trippon Mariann CIB Bank 5,0 4,7 4,2 5,0 4,5 Török Zoltán Raiffeisen 5,3 4,6 3,5 5,1 3,6 Varga Zoltán Equilor 5,0 5,3 3,5 5,5 3,8 Virovácz Péter ING Bank 4,9 5,0 3,7 5,2 3,7 konszenzus (medián) 5,0 4,9 3,5 5,2 3,8 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Előretekintve kezd egyre inkább ködszurkálásra hasonlítani az inflációs előrejelzés - mondja Becsey Zsolt, az Unicredit közgazdásza. Nem csak a nemzetközi termékárak és a forint árfolyamának alakulása okoz bizonytalanságot, hanem az élelmiszer és szolgáltatási árfolyamatok részleges szabályozása is. Ezen intézkedések bevezetése és időbeli hossza kiszámíthatatlanná teszi a folyamatokat. Ráadásul kivezetések után is felmerül majd a kérdés, hogy tartva az árrésstopok és ársapkák későbbi visszavezetésektől nem emelik-e meg a „normális” fölé az érintett cégek az árréseket. Jó hír ugyanakkor, hogy az inflációs előretekintő várakozások kedvező fordulatot vettek a vállalati szférában márciusban, így remélhetőleg további intézkedések nélkül is kordában tartható lesz az infláció - mondja Becsey.

Persze a "kordában tartás" viszonylagos. A szakértők között enyhe többségben vannak azok, akik szerint a februári 5,6%-os infláció jelentette az idei csúcsot. Ugyanakkor nem sokkal kevesebben gondolják úgy, hogy az ősszel 6%-ig kúszhat fel a pénzromlás üteme, természetesen azt feltételezve, hogy az árrésstopot addigra kivezeti a kormány. A várakozások korrekciójára jellemző, hogy az év végére már 4,9%-os inflációt vár a piac, ez újabb 0,3 százalékpontos emelkedés egy hónap alatt. Vagyis gyakorlatilag az év hátralévő részében trendjében "magas szinten stagnáló" inflációs pálya rajzolódik ki az előrejelzésekből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images